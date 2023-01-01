Bir parti daha seçimlere girmeye hak kazandı: 'Ne yapılması gerekiyorsa yaptık' diyerek duyurdular

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), yasal bir engel bulunmamasına rağmen 2015’ten beri seçimlere katılmalarının engellendiğini ancak seçime girmek için gerekli örgütlenmeyi sıfırdan başlayarak bir kez daha tamamlayıp seçime girme yeterliliğini sağladıklarını duyurdu.

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Bir parti daha seçimlere girmeye hak kazandı: 'Ne yapılması gerekiyorsa yaptık' diyerek duyurdular

HKP Genel Merkezi, Haziran 2023’te yapılması beklenen seçimlere katılacaklarını açıkladı. HKP’den yapılan yazılı açıklamada, yasanın istediği tüm şartların yerine getirildiği kaydedildi.

HKP'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu hukuksuzluğa, bu kanunsuzluğa karşı hukuki ve fiili olarak ne yapılması gerekiyorsa yaptık, her alanda mücadele verdik. Ancak yasa dışı ve keyfi bir şekilde uygulanan yasağı kaldırtamadık. Ve AKP’giller sonunda 2022 yılında seçim yasasında değişiklik yaparak partimize uygulanan tam kanunsuzluğu yasal kılıfa büründürdüler. Biz de bunun üzerine, 2023 yılında yapılacak seçimlere katılabilmek için 20 Mart 2022 tarihinde partimizin 5’inci Olağan Genel Merkez Genel Kurulu'nu yaparak daha önce kurulmuş bulunan bütün il ve ilçe örgütlerimizi kapatmaya ve yeniden örgütlenmeye karar verdik. Bu karar doğrultusunda da hızla çalışmalara başlayarak yasanın istediği-zorunlu kıldığı tüm şartları yerine getirdik. Ve bu durum Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi partiler web uygulamasında resmi olarak da kayıtlı durumdadır. Yani yasal olarak partimiz bundan sonra yapılacak tüm seçimlere katılma hakkını elde etmiştir. Bu ülkenin en vatansever, en halksever, en doğa ve hayvansever partisi, Halkın Kurtuluş Partisi olarak seçimlere katılma hakkını elde ettik."

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