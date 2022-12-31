Canan Kaftancıoğlu, yılın son gününde Yusuf'ile buluştu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ewing Sarkom hastalığı ile mücadele eden ve annesi cezaevinde olan Yusuf Kerim Sayın ile babasını bugün, Çapa Tıp Fakütesi’nde ziyaret etti.

Kaftancıoğlu, ziyareti sırasında; “Ciddi bir hastalıkla mücadele eden 6 yaşındaki bir çocuğun annesinden ayrı kalması kabul edilemez. Tutukluluk sebebi her ne olursa olsun, çocuğu bu şekilde bir hastalıkla mücadele eden annenin teşhis konulduğu ilk günden itibaren çocuğunun yanında olması lazımdı. Her şeyin ötesinde bu Yusuf’un yaşadığı bir hak kaybı” dedi.

“ANNESİNİ SADECE 8 SAAT GÖRDÜ”

Kamuoyu çağrılarının ardından Yusuf’un annesinin cezaevinden özel izinle getirilerek ve sadece 8 saat görüşebilmemerini değerlendiren Kaftancıoğlu, “Evlatları amansız hastalıkla mücadele eden tüm hükümlü annelerin, evlatlarının yanında olma mücadelelerinde yanındayım. Sadece 8 saatlik, o da kamuoyu oluştuktan sonra verilen 8 saatlik izin kabul edilemez” diye konuştu.

ÇİZDİĞİ RESİMLERİ GÖSTERDİ

Ziyaret sırasında, annesini çok özlediğini ve annesinin sürekli yanında olmasını istediğini söyleyen Yusuf’a Kaftancıoğlu; annesi ile birlikte olabilmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının sözünü verdi. Yusuf, kendi çizdiği resimleri de Kaftancıoğlu’na gösterdi. Kaftancıoğlu ayrıca, ziyaretin ardından Yusuf’un yakalandığı hastalık ve genel durumuyla ilgili olarak da doktorlardan bilgi aldı.

KILIÇDAROĞLU DA TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Kaftancıoğlu’nun ziyareti sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yusuf ve babası ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, Yusuf’a acil şifa ve iyi bir yıl dileyerek annesi ile Yusuf’un buluşması için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.

“YUSUF’UN BUNA HAKKI OLMALI”

Kaftancıoğlu, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

“Yusuf Sayın, 6 yaşında amansız bir hastalıkla mücadele ediyor ve tutuklu annesini oluşan kamuoyu sayesinde dün gece sadece birkaç saat görebildi. Yusuf’u ziyarete gittim, annesini istiyor ve ‘annem yanımda olsun’ diyor. Tutukluluk sebebi ne olursa olsun Yusuf’un buna hakkı olmalı!”

YUSUF'UN YAPTIĞI FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Ziyaret sonrası Yusuf’un tedavi gördüğü odasında asılı bulunan kendi yaptığı fotoğraflar paylaşıldı.