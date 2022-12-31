Numan Kurtulmuş: Seçim tarihi öne alınabilir
AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, belli zorunluluklar oluşursa seçim tarihinin öne alınabileceğini söyledi.
Siyasette erken seçim tartışması sürerken AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli bir açıklama geldi.
Yeni Şafak gazetesine konuşan Kurtulmuş, 2023 yılında yapılacak, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim takvimini değerlendirdi.
Seçimlerin haziran ayında yapılacağını hatırlatan Kurtulmuş, "Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa bir miktar öne alınması mümkün olabilir. Ama böyle bir konu henüz gündemimizde değil” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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