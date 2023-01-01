Tarih verdi: AKP'li Özlem Zengin'den seçim takvimi açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhuriyet’in dün gündeme getirdiği olası seçim tarihi olan 14 Mayıs için “muhtemel” değerlendirmesini yaptı.

Tarih verdi: AKP'li Özlem Zengin'den seçim takvimi açıklaması

AKP’li Zengin, seçim takvimine ilişkin yaptığı açıklamada, 30 Nisan tarihini “kesinlikle doğru değil” ifadesiyle yalanladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saray’da kurmaylarıyla yaptığı mini zirvede gündeme geldiği öğrenilen “14 Mayıs’ın muhtemel tarihlerden biri olduğunu” kaydetti.

AKP’li Zengin açıklamasında, “Daha önümüzde vakit var, ocakta şubatta yapacağımız işler var. 18 Haziran olmasında da bir mahsuru yok. Cumhurbaşkanı'nın adaylığı hakkında tartışma açılıyor. Yeni bir anayasa yaptık, yeni anayasa göre iki kere seçilebilir hükmü var. Hiçbir itiraza gerek olmayan durumdayız. Bu kanuna bakıldığında bu maddenin sıfırdan yazıldığını göreceğiz. Bu sebeple bizim aday olur, olamaz diye şüphemiz yok. Cumhurbaşkanımız zaten mevcut anayasaya göre ikinci defa aday olacak” ifadelerini kullandı.

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