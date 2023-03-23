Beşiktaş’ta Devlet Bahçeli gitti, Erkan Baş geldi

Uzmanların uyarılarına rağmen yıllardır alınmayan önlemler nedeniyle şimdiye dek 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerindeki 'hükümet istifa' tezahüratlarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyah beyazlı kulübün kongre üyeliğinden ayrılmıştı.

Diken’de yer alan habere göre, Bahçeli’nin istifasından kısa bir süre sonra Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Beşiktaş'ta kongre üyesi oldu.

Baş'ın üyeliğinin Bahçeli'nin istifasıyla ilgisi olmadığı, üyeliğin siyasetçinin bir süredir aklında olduğu belirtildi.