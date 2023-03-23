Ahmet Türk, HDP’nin aday kararını değerlendirdi

İstanbul’da düzenlenen HDP Danışma Kurulu toplantısına katılan Ahmet Türk: “Kürt siyaseti burada bir aktördür. Bir bakanlık ve bir koltuk talebimiz yok” dedi.

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Ahmet Türk, HDP’nin aday kararını değerlendirdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Danışma Kurulu İstanbul’da toplandı. Toplantı öncesi sorularımızı yanıtlayan Ahmet Türk, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Türk, "HDP’nin aday çıkarmama kararını doğru buluyorum" dedi. 

“ERDOĞAN KÜRTLERİN KAZANIMLARINA KARŞI”

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, HDP ve öncülü siyasi partilerde önemli görevler üstlenmiş bugün ise HDP Danışma Kurulu’nda yer alan Ahmet Türk, Kürt siyasetinin bir aktör olduğunu söyledi:

“Değişim ve dönüşüm kaçınılmaz. Endişeler mevcut. Umut ediyoruz ki bu endişeler yerine gelmez. Demokratik bir seçimin yaşanması umut ediyoruz. Fazla alternatif yok. Biri Erdoğan diğeri Kılıçdaroğlu. Kim demokrasiyi getirecekse biz onunla birlikte olacağız. Biz halkımızın demokrasiye kavuşmasını istiyoruz. Kürt siyaseti burada bir aktördür. Bir bakanlık ve bir koltuk talebimiz yok. Adayların mesajları ve tutumları açık. İsim açıklamaya gerek yok."

"DEMOKRASİDEN YANA BİR TAVRIMIZ OLDU"

HDP’nin kararını desteklediğini belirten Türk, “Bugün Erdoğan yüzünden binlerce Kürt siyasetçisi hapiste. Erdoğan Kürtlerin kazanımlarına karşı. Biz bu siyasetin karşısındayız. Partimizin koltuk peşinde değil, demokrasi için mücadele ediyor. Demokrasiden yana bir tavrımız oldu. HDP’nin aday çıkarmama kararını doğru buluyorum” ifadelerini kullandı. 

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