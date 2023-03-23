CHP'li Yıldırım Kaya'dan TBMM'de çağrı: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli

Artan enflasyon yurttaşların alım gücünü düşürürken en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında kalması koşulları daha da zorlaştırdı. CHP'li Yıldırım Kaya, TBMM'de yaptığı basın toplantısında asgari ücretin, emekli maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

CHP'li Yıldırım Kaya'dan TBMM'de çağrı: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmeli

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, en düşük emekli maaşı ile emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin, asgari ücret seviyesine çekilmesi önerisinde bulundu.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir televizyon programında, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarıldığını açıkladığını anımsattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllardır "en düşük emekli, dul ve yetim aylığının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini" dile getirdiğini anlatan Kaya, "O zaman bunu söylediğinizde Cumhurbaşkanı Erdoğan 'nereden kaynak bulacaksınız?' demişti. Şimdi de dün akşam en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olacağını açıkladı. Sayın Erdoğan, üç ay önce söyledik, üç yıl önce söyledik, beş yıl önce söyledik; en düşük emekli maaşı, dul ve yetim aylıkları asgari ücret seviyesinde olmak zorundadır" ifadesini kullandı.

Asgari ücretin de 8 bin 500 lira değil en az 10 bin 500 liraya çıkarılması gerektiğini ifade eden Kaya, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Kaya, "Emekli ikramiyesi, asgari ücret seviyesinde olmak zorundadır. Hem emekli maaşı hem de emekli ikramiyesi, asgari ücret seviyesine mutlaka çekilmelidir" dedi.

CHP'li Kaya, deprem bölgesindeki sorunların da bitmediğini, iktidarın beceriksizliği nedeniyle depremzedelerin çadır ve konteyner sorunlarının hala çözülemediğini ve bölgedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin de aksadığını ileri sürdü.

 

Kaynak: AA

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