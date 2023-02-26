'Hükümet istifa' sloganına tahammül edemeyen Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti

Tribünlerden yükselen hükümet istifa seslerine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni bir hamle geldi.

Beşiktaş JK üyeliğinden istifa ettiği duyurulan Bahçeli için "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Bugün oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi her iki takımın taraftarları, 'Hükümet istifa' sloganları atmıştı.