'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz' diyenler İstanbul ve İzmir'de buluştu

Çok sayıda ilde yıkıma ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan depremlerin ardından deprem bölgesindeki illerde çalışmalarına devam eden Türkiye Komünist Partisi, geçtiğimiz hafta Ankara'da başlattığı buluşmalara İstanbul ve İzmir'de devam etti.

"Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ" çağrısıyla yapılan buluşmalara İstanbul'da TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İzmir'de Merkez Komite üyesi Savaş Sarı katıldı.

"ÖFKE DUYMAK ZORUNDAYIZ"

İstanbul Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada konuşma yapan Okuyan, yaşananın doğal bir felaket olmadığını göz göre göre gelen bir katliam olduğunu söyledi ve "Bu düzenin üzerimize çöktüğü çok acı bir olay, buna öfke duymak zorundayız. Bizim acılarımızı dönüştüreceğimiz iki duygu öfke ve umuttur." ifadelerini kullandı.

"BİZİM KÖYÜMÜZ MHP'LİDİR AMA ARTIK KOMÜNİSTİZ"

İnsanların depremzedelerle dayanışma amacıyla evlerinin anahtarını TKP'ye verdiklerini söyleyen Okuyan, "Bu çok özel bir şey. Karşılaştığımız insanlar 'Bizim köyümüz MHP'lidir ama artık komünistiz.' diyor. Bu ülkenin partisi olduğumuzu gösterdik, ama şimdi asıl yapmamız gereken bu ülkeyi değiştirmek." diye konuştu.

Okuyan sözlerine şöyle devam etti:

"Biz memnun değiliz arkadaşlar, ülkemizi seviyoruz ama bu ülkede bir daha enkaz altında kalmak istemiyoruz. O yüzden gelin işimizi zamanında yapalım, kimse de bizi enkaz altında bırakamasın. Deprem bölgesinde bir merkez kurmaya başladık. Dayanışma çalışmalarını sürdüreceğiz. Depremin üzerinden 20 gün geçti ama hâlâ "İlk kez siz geldiniz buraya" denilen köylerle karşılaşıyoruz. Buna devam etmek zorundayız. Bir yandan Hatay'da bir merkez inşa ediyoruz. Şunu göstermek istiyoruz: Dayanışma ve planlama en zor koşullarda dahi sağlıklı ve insanca yaşayacakları alanlar yaratabilir."

"ACIMIZ HALA ÇOK TAZE AMA İNANCIMIZ VE UMUDUMUZ DA VAR"

İzmir'deki etkinlikte TKP İzmir İl Başkanı'nı Başar Özer'in açılış konuşmasının ardından söz alan Merkez Komite üyesi Savaş Sarı yaşanan felaketin nedeninin piyasacılık olduğuna vurgu yaptı. "Ölümlerden dahi nasıl para kazanırız hesabına girdiler bile" diyen Sarı konuşmasına şöyle devam etti:

"Halkın devletine, her şeyi merkezi olarak ve devletçi politikalarla hayata geçirecek bir iradeye ihtiyaç var. Kentlerimizi yeniden kuracağız. Evlerimizi yeniden yapacağız. İnsanca yaşanan bir toplumsal yaşamı yeniden ayağa kaldıracağız. Yurttaşlara 'sağlam konutlarda oturun' demekle olmuyor. İnsani, sağlıklı ve sağlam konutlarda oturmak her yurttaşın en temel hakkı. Yaşayabilmenin koşulunun para olması gerçeğiniz reddediyoruz. Şimdi ortadaki eşitsizlik ve bunun ağır sonuçları ayan beyan ortada. Bu gerçeğin gizlenmesine izin vermeyelim. Önce bizim söylediğimiz güzel, doğru şeylerin hayat bulması gerek, yoksa onlar halkına hakaret etmeye devam edecek. Öyleyse önce bizim dediğimiz egemen olsun. Bunun için örgütlülüğümüzle, elbirliğiyle hareket edelim."

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrı yaptığı buluşmaların önümüzdeki günlerde farklı illerde devam edeceği duyuruldu.