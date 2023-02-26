İnönü'de 'Hükümet istifa' sesleri
Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi her iki takımın taraftarları, 'Hükümet istifa' sloganları attı.
Kahramanmaraş merkezli depremler ve Hatay depreminin ardından 44 bini aşkın can kaybının yaşanmasından 20 gün sonra ertelenen spor müsabakaları dün başlamış, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe-Konyaspor maçı öncesi taraftarlar 'Hükümet İstifa' sloganları atılmıştı.
İNÖNÜ'NDE TARAFTARLARDAN İSTİFA TALEBİ
Bugün ise Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi her iki takımın taraftarları, 'Hükümet istifa' sloganları attı.
O anlar kameralara şöyle yansıdı:
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