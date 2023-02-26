İnönü'de 'Hükümet istifa' sesleri

Kahramanmaraş merkezli depremler ve Hatay depreminin ardından 44 bini aşkın can kaybının yaşanmasından 20 gün sonra ertelenen spor müsabakaları dün başlamış, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe-Konyaspor maçı öncesi taraftarlar 'Hükümet İstifa' sloganları atılmıştı.

İNÖNÜ'NDE TARAFTARLARDAN İSTİFA TALEBİ

Bugün ise Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi her iki takımın taraftarları, 'Hükümet istifa' sloganları attı.

O anlar kameralara şöyle yansıdı: