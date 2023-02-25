beIN Sports, Fenerbahçe taraftarının "Hükûmet istifa" tezahüratı sırasında yayının sesini kıstı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligde ilk kez sahaya çıkan iki takımın maçında sarı-lacivertli taraftarlar, "hükûmet istifa" tezahüratı yaptı. Yayıncı kuruluş beIN Sports, istifa tezahüratının başlamasının ardından yayının sesini kıstı.

beIN Sports, Fenerbahçe taraftarının "Hükûmet istifa" tezahüratı sırasında yayının sesini kıstı!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle ara verilen Süper Lig, erteleme maçlarıyla birlikte yeniden başladı. Evinde Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, maçtan önce "Yalan yalan yalan dolan dolan dolan 20 sene oldu istifa ulan" tezahüratında bulundu.

Fenerbahçe'nin 45+6'da Valencia ile gelen 2. golünün ardından sarı-lacivertli tribünlerden "Hükûmet istifa" sesleri yükseldi. Yayıncı kuruluş beIN Sports, istifa tezahüratının başlamasının ardından yayının sesini kıstı. 

Öte yandan tribünlerde “Acımız tarifsiz, başımız sağ olsun” ve “Yaşaran gözler ümit dolacak” pankartları yer aldı.

Fenerbahçe taraftarı deprem bölgesine destek için atkılarını sahaya attı.

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