Bahçeli'nin hedefinde 'Hükümet İstifa' diyen Fenerbahçe taraftarı var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tribünlerden yükselen 'Hükümet İstifa' seslerini hedef aldı, kulüp başkanlarını tehdit etti.

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Bahçeli'nin hedefinde 'Hükümet İstifa' diyen Fenerbahçe taraftarı var

Dün oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında taraftarların hükümeti istifaya davet etmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde. 

"SORUMSUZLUK VE ŞUURSUZLUKTUR"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Bahçeli, "Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur" ifadeleri ile Fenerbahçe taraftarlarını hedef aldı. 

BAHÇELİ PAYLAŞIM YAPARKEN; TRİBÜNLERDE 'HÜKÜMET İSTİFA' SLOGANLARI

Bahçeli'nin "Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır" ifadeleri ile paylaşım yaptığı sırada Beşiktaş ve Antalyaspor taraflarının 'Hükümet İstifa' sloganları atması dikkat çekti. 

Bahçeli paylaşımlarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.

Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir.

Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir."

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Devlet Bahçeli Deprem
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