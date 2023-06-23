Beklenen oldu: Sarıgül'ün TDP'si CHP ile birleşti
CHP'nin listelerinden Erzincan milletvekili olarak Meclis'e giren Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu TDP ile eski partisi CHP birleşti. Sarıgül ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00'te bir araya geleceği belirtildi.
Seçimlerde, sürpriz şekilde CHP'den Erzincan Milletvekili adayı gösterilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partinin yıllar sonra şehirden milletvekili çıkarmasını sağladı.
Sarıgül, seçimlerin ardından TDP'nin CHP'yle birleşebileceğini gündeme getirmişti.
BEKLENEN BİRLEŞME OLDU
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bugün Türkiye Değişim Partimiz olağanüstü kongresini yapmış, CHP ile birleşmesinin yararlı olacağına karar vermiştir. Bugün itibari ile aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir" açıklamasını yaptı.
Sarıgül ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00'te bir araya geleceği belirtildi.
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