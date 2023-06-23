İYİ Parti'den Tanju Özcan'ın 'Yavaş ve Akşener anlaştı' iddiasına yalanlama

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Tanju Özcan'ın Akşener ve Yavaş ile ilgili iddiasını yalanladı.

İYİ Parti'den Tanju Özcan'ın 'Yavaş ve Akşener anlaştı' iddiasına yalanlama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkma sürecine ilişkin "Mansur Yavaş, Akşener ile adaylık için anlaştı ancak sonradan Kılıçdaroğlu'nu destekledi" iddiasına İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu'dan yanıt geldi. 

ABB'den Tanju Özcan'ın 'Mansur Yavaş, Akşener ile anlaşıp vazgeçti' iddiasına yanıtABB'den Tanju Özcan'ın 'Mansur Yavaş, Akşener ile anlaşıp vazgeçti' iddiasına yanıtSiyaset

Twitter hesabından paylaşım yapan Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

Dün kamuoyuna yansıdığı üzere Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan katıldığı bir TV yayınında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a yönelik gerçek dışı iddia ve açıklamalarda bulunmuştur.

Sayın Özcan’ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır.

Önemle vurgulamak isteriz ki, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en başından bu yana Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’in tutum ve değerlendirmeleri milletinin sesi olabilmek adına ve yine milletimizin huzurunda tam bir şeffaflık içerisinde ortaya konulmuştur.

Bu amaçla sayın Genel Başlanımız tarafından gerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş’a gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na 3 Mart 2023’te yaptığı Cumhurbaşkanı adaylığı yönündeki tarihi çağrısı ve sonrasında 6 Mart 2023’te etkili/yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları yönündeki teklifleri dışında ileri sürülen tüm iddialar asılsızdır.

Aziz milletimize saygılarımızla!

AKP'nin anayasa değişikliği planı: LGBTİ+ derneklerini kapatmaya hazırlanıyorlar! AKP'nin anayasa değişikliği planı: LGBTİ+ derneklerini kapatmaya hazırlanıyorlar!
İçi diri kalmıyor... Yapraklar dağılmıyor; Aşçıların sarma yaparken uyguladığı sır İçi diri kalmıyor... Yapraklar dağılmıyor; Aşçıların sarma yaparken uyguladığı sır
Kibirli 4 burç! Hep burunları havada kimseleri onlar beğenmezler Kibirli 4 burç! Hep burunları havada kimseleri onlar beğenmezler
Yine başa dönüyor: Sarallar davasında ara karar Sarallar davasında ara karar
ÇOK OKUNANLAR
Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi
Asgari ücret sonrası gözler oraya çevrildi: En düşük emekli maaşı için duyulmamış tahmin! Asgari ücret sonrası gözler oraya çevrildi: En düşük emekli maaşı için duyulmamış tahmin!
Aldığı hisse yüzde 576 yükseldi: İllüzyonist Aref'e Borsa İstanbul yasağı! Aldığı hisse yüzde 576 yükseldi: İllüzyonist Aref'e Borsa İstanbul yasağı!
'Son fırsat' diyerek açıkladı: Dolar, altın ve borsa için yatırım tavsiyesi geldi! 'Son fırsat' diyerek açıkladı: Dolar, altın ve borsa için yatırım tavsiyesi geldi!
Kıymete bindi: İstanbul'un bu ilçelerine resmen akın var! Kıymete bindi: İstanbul'un bu ilçelerine resmen akın var!