AKP'nin anayasa değişikliği planı: LGBTİ+ derneklerini kapatmaya hazırlanıyorlar!

Meclis Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen ancak henüz Genel Kurul gündemine getirilmeyen anayasa değişikliği ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Değişikliğin kabul edilmesi halinde LGBTİ+ derneklerinin kapatılmasının önünün açılacağı ifade edildi.

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AKP'nin anayasa değişikliği planı: LGBTİ+ derneklerini kapatmaya hazırlanıyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ çıkışları kapsamında yayınladığı bir videoyla başörtüsüne dair bir kanun teklifi vereceklerini duyurmuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhur ittifakı olarak anayasa değişikliği teklifi sunacaklarını ve buna ‘ailenin korunması’ amacıyla bir madde ekleneceğini söylemişti.

Seçim sürecinde önce tarafsızlığını açıklayan ancak daha sonra Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da seçime yönelik vaatlerini açıklarken LGBTİQ+ derneklerinin tamamen kapatılacağını ve kamuoyuna 'propaganda' yapmalarını engelleyeceklerini söylemişti.

DERNEKLERİN KAPATILMASININ ÖNÜ AÇILIYOR

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre hazırlanan anayasa değişikliği teklifine LGBTİ’lere karşı anayasanın 41’inci maddesinin başlığı ‘Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları’ diye değiştirilirken, maddeye “Evlilik birliği, ancak kadınla erkeğin evlenmesiyle kurulabilir” hükmü eklenmesi istendi. Ayrıca teklifin gerekçesinde “Türk toplumunun temeli olan aile yapısını korumak ve aileye yönelik her türlü tehlike, tehdit, saldırı, çürüme ve sapkınlığa karşı tedbir almak devletin asli görevidir” ifadelerine yer verildi.

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ÖNCELİKLİ ELE ALINACAK

AKP kulislerinde konuşulanlara göre, teklifin bu yasama döneminde öncelikli olarak ele alınması bekleniyor. AKP’liler teklifin hızlıca ele alınmasının ve yürürlüğe girmesinin ‘önemli’ olduğunu belirtirken, muhalefet açısından bunun ‘büyük bir sınav’ olacağı dile getiriliyor.

Diken’e konuşan AKP’li bir yönetici anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde LGBTİ derneklerinin de faaliyetlerine ‘hızlıca’ son verileceğinin altını çiziyor. AKP’li yönetici şöyle dedi: “Muhalefet Türk aile toplumu açısından ne kadar samimi hep birlikte göreceğiz. Özellikle kendilerini toplumumuza ‘değerlerine sıkı sıkıya bağlı’ olarak tanımlayan partilerin burada alacağı tavrı merakla bekliyoruz.”

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HIZLICA KURTULMAMIZ GEREK

AKP’li ismin aktardığına göre, LGBTİ+ derneklerinin kapatılması da gündeme alındı: “Aslında dernekler yasasında değişiklikle bu mümkün olabilirdi. Ama bunun karşısında yüksek mahkemelere başvurular olacaktı ve buradan çıkacak kararları bilemeyiz. Bizim hızlıca bu yayılan sapkınlığın örgütlenmiş halinden kurtulmamız gerekiyor. Bu nedenle anayasa değişikliği sonrası, uyum yasalarıyla dernekler yasasında değişiklik yapılacak. Ardından da bu yapılar hızla kapatılabilecek, çünkü faaliyetleri anayasanın dışında olacak.”

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