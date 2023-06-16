Kadıköy Kaymakamlığı LGBTİ+’ların 'çay içme'sini yasakladı

Kadıköy Kaymakamlığı, LGBTİ+'ların her sene düzenlediği Tea&Talk isimli çay içme etkinliğini yasakladı.

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Kadıköy Kaymakamlığı LGBTİ+’ların 'çay içme'sini yasakladı

KaosGL’den Yıldız Tar’ın haberine göre, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin senelerdir kafelerde düzenlediği İngilizce konuşanlara yönelik “Tea&Talk” etkinliği Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Yasaklama kararı, çay etkinliğinin yapılacak kafeye tebliğ edildi.

Lambdaistanbul LGBTİ+ Derneği, yasak kararının ardından Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kadıköy Kaymakamlığı çay içmemizi yasakladı!?! Yıllardır sorunsuz şekilde yaptığımız tea&talk etkinliğimiz bu sefer yasaklandı. Ancak absürt yasaklarıyla bizi engelleyebileceklerini sananlar yanılıyorlar. Lambdaistanbul organizesinde bu seferlik ekranlarımızın başında buluşup çay içip sohbet ediyoruz. Bu tehlikeli (!) etkinliğe katılmak için bize DM atabilirsiniz."

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