Marmaray'dan iş cinayetinde hayatını kaybeden Vedat Güçtekin için başsağlığı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray tarafından yapılan açıklamada, kendi bünyesinde çalıştırdığı ve ölümünün ardından seferlerin durmasını "teknik sebebe" bağladığı Vedat Güçtekin'in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

İstanbul Zeytinburnu Marmaray durağında raylarda çalışma yapan TCDD işçisi Vedat Güçtekin, trenin çarpması nedeniyle hayatını kaybetmiş, kazadan sonra Marmaray seferleri durmuştu. Marmaray'ın ihmal nedeniyle çalışırken hayatını kaybeden Güçtekin'in ölümünün ardından durdurulan seferlere gerekçe olarak, "teknik sebep" sayması tepkilere neden olmuştu.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, iş cinayetinde yaşamını yitiren Güçtekin için başsağlığı mesajı yayınlandı. "Elim kaza ile ilgili adli ve idari soruşturmanın" başlatıldığı iddia edilen mesajda şu ifadelere yer verildi.

"13 Haziran 2023 tarihinde Marmaray hattında alınan tüm tedbirlere rağmen gerçekleşen ve hepimizi derinden etkileyen üzücü olay sonucunda hayatını kaybeden mesai arkadaşımız demiryolcu Vedat Güctekin’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve tüm demiryolu camiasına başsağlığı diliyoruz. Demiryolu ailesini yasa boğan bu elim kaza ile ilgili adlî ve idari soruşturma başlatılmıştır."