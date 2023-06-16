Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz: Yap, işlet, devret projeleri hariç!

Kurban Bayramı tatili boyunca devlet işletmesindeki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak 3 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek. Ayrıca bayram boyunca Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri de ücretsiz olacak.

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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz: Yap, işlet, devret projeleri hariç!

Bayram tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Ücretsiz kullanım 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'da başlayacak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'de sona erecek. 

BAŞKENTRAY, MARMARAY VE İZBAN SEFERLERİ DE ÜCRETSİZ

28 Haziran Çarşamba günü başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü gece yarısına kadar Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

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