11 yıl sonra gelen karar: H.K.G.'nin kemik yaşının büyütülmesi soruşturmasında 3 gözaltı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmamıştı. Tepkiler üzerineyse iki isim, hakkında gözaltı kararı verilerek tutuklanmıştı.

Skandalda H.K.G.'nin 17 yaşındayken kemik yaşının tespiti için Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne sevk edildiği, teste 21 yaşındaki başka bir kadının sokulduğu da ortaya çıkmıştı.

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Timur Soykan, tarikattaki istismar skandalı hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı.

H.K.G.’ye istismarın üzerinin örtülmesiyle ilgili soruşturmanın gizlice yürütüldüğünü belirten Soykan, sahte kemik yaşı raporunun alınmasından 11 yıl sonra yapılan soruşturmada Mehmet Emin Marankoz’un HTS kayıtları incelendiğini ifade etti.

O dönem Haydarpaşa Numune Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde kemik yaşı tespiti için röntgen çekimini yapan teknisyenlerin kimliği belirlendi. HTS kayıtlarından bu kişilerle Marankoz arasında telefon irtibatı olduğu ortaya çıktı. Marankoz ile teknisyenler ve doktor arasında aracılık yapan zanlı da tespit edildi. Ancak birimin başındaki doktor hayatını kaybetmişti.

Ayrıca röntgen filmleri ve raporların bulunduğu bölümü ise 5 yıl önce su basmıştı, kayıtlar yok olmuştu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talimatıyla bugün sabah saatlerinde Mehmet Emin Marankoz, 3 teknisyen ve aracılık yapan kişi gözaltına alındı. Bu zanlıların fotoğrafları çekildi ve teşhis için H.K.G.’ye gösterilecek. Şimdilik H.K.G.’nin yerine röntgen filmi çekilen 21 yaşındaki kadının kimliği belirlenemedi.