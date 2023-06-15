Saray'ın müteahhidine deprem konutu ihalesi kıyağı! Aldığı deprem ihalesi 10 milyar TL'yi aştı

6 Şubat’ta Maraş’ta meydana gelen depremlerin ardından yıkılan kentlerin inşası için düzenlenen ihaleler sürerken, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yapılacak olan 2341 konutluk inşaatın ihalesinin de “Saray’ın müteahhidi” olarak bilinen Rönesans Holding’e bağlı Rec İnşaat’a verildiği ortaya çıktı.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, 6 Şubat depreminde yıkılan kentlerin inşası için TOKİ tarafından düzenlenen ihaleler hız kesmeden sürerken, ihalelerin sadece davet edilen firmaların teklif verebildiği 21/B pazarlık usulüyle düzenlenmesi ve AKP’ye yakın müteahhitlere verilmesi tepki toplamaya devam ediyor. Bunun son örneği Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde yapılması planlanan deprem konut ihalelerinde ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, 12 Mayıs 2023 tarihinde “Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 2. Bölge 2. Etap 2341 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi” adıyla bir ihale düzenledi. İhaleye 10 firma davet edilirken bunlardan 4’ü teklifte bulundu.

Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, 8 Haziran’da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Marmaris Okluk yerleşkesini inşa eden Rönesans Holding’e bağlı Rec İnşaat isimli şirket ile el sıkıştı. Sözleşme kapsamında imzalanan bedel ise tam 4 milyar 538 milyon TL oldu.

İnşaatın 1 Haziran 2024 tarihine kadar bitirilmesi öngörülüyor.

TOPLAMDA ALDIĞI DEPREM İHALESİ 10 MİLYAR TL’YE DAYANDI

Rec Uluslararası İnşaat’ın, yine 12 Mayıs’ta düzenlediği Hatay’ın Antakya ilçesine yapılması planlanan 1131 konutluk deprem konut ihalesini 2 milyar 355 milyon TL karşılığında, Hatay’ın defne ilçesine yapılması planlanan 1523 konutluk ihaleyi ise 3 milyar 89 milyon TL karşılığında kazanmıştı.

Çok sayıda şehir hastanesinin yapımını da üstlenen şirketin, kamudan aldığı ihalelerin toplamı ise 200 milyar TL’yi bulurken, aldığı deprem ihalelerinin toplam bedeli ise 10 milyar TL’ye dayanmış durumda.