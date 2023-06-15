15-16 Haziran direnişinin yıldönümünde DİSK'ten eylem

15-16 Haziran işçi direnişinin 53. yılında DİSK’in çağrısıyla İstanbul, İzmir, Adana ve Eskişehir'de eylemler yapıldı. İstanbul'daki konuşan DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, "53 yıl önce de bugün de kurtuluş birliğimizdedir, kurtuluş ortak mücadelemizdedir, kurtuluş ellerimizdedir" dedi.

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15-16 Haziran direnişinin yıldönümünde DİSK'ten eylem

Türkiye işçi sınıfı tarihi açısından kilometre taşlarından biri olan 15-16 Haziran direnişinin 53. yılında DİSK’in çağrısıyla İstanbul, İzmir, Adana ve Eskişehir’de eylemler yapıldı.

DİSK’in çağrısıyla İstanbul Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı’nda yapılan eylemde direnişte yaşamını yitiren işçilerin isimleri okunup ‘Yaşıyor’ denildi ve saygı duruşu yapıldı.

"İŞÇİ SINIFINA EL UZATILDIĞINDA NELER YAPILACAĞINI GÖSTERDİLER"

Saygı duruşunun ardından söz alan DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, 53 yıl önce DİSK’in kapatılmasına karşı ayağa kalkan işçi sınıfının direne direne ördüğü mücadeleyi selamlayarak konuşmasına başladı.

DİSK’in örgütlenmesini engelleyemeyen iktidarın bu engeli Meclis’ten çıkardığı bir kanunla yaratmaya çalıştığını ifade eden Serdaroğlu dönemin Çalışma Bakanı’nın Türk-İş’ten başka konfederasyon kalmayacağı ve DİSK’in de ‘çanına ot tıkayacaklarına’ dair sözlerini hatırlattı.

Kemal Türkler’in bağlı sendikalara grev örgütlenmesi gerektiği yönündeki konuşmasının Türkiye işçi sınıfı açısından işaret fişeği olduğunu söyleyen Serdaroğlu, ortaya konan direnişin işçi sınıfına el uzatıldığında neler yapılabileceğinin gösterdiğini belirtti.

"KURTULUŞ BİRLİĞİMİZDE, ORTAK MÜCADELEMİZDE"

İşçi sınıfının önemli bir kesiminin asgari ücrete mahkum edildiğini, adaletsiz vergi sistemiyle yoksulluğun katmerlendiğini, iş cinayetleriyle binlerce işçinin katledildiğini ifade eden Serdaroğlu, konuşmasını “53 yıl önce de bugün de kurtuluş birliğimizdedir, kurtuluş ortak mücadelemizdedir, kurtuluş ellerimizdedir” sözleriyle sonlandırdı.

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