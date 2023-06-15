Galatasaray Başkan adayının itiraf gibi açıklamaları gündeme oturdu: Savcılıklan MHK Başkanı hakkında ilk karar

Galatasaray’ın başkan adayları arasında yer alan Fırat Develioğlu, dün Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada tartışmalı ifadelere imza attı.

Develioğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta hakkında sezon ortasında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve bu suç duyurusunun ardından ‘yanlış hakem kararlarıyla doğranma konusunun kapandığını’ ileri sürdü.

BEYKOZ SAVCILIĞI KARARINI VERDİ: YETKİSİZLİK

Develioğlu’nun bu açıklamaları kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, konuya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre; suç duyurusunun yapıldığı Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, konu hakkında yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Yetkisizlik kararının gerekçesinde, “Her ne kadar müştekinin TFF Merkez Hakem Kuruluna yönelik yapmış olduğu şikayet bakımından kurum merkezinin Beykoz olduğundan bahisle dosya yetkisizlik kararı ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiş ise de; TFF’nin bulunduğu yer yetkili olarak kabul ediliyor ise 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 4/2. Maddesi ‘TFF, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatından meydana gelir. TFF’nin merkezi Ankara’dadır’ hükmünü içerdiği, bu kanunun hükmüne göre TFF’nin merkezinin Ankara’da olduğu, Beykoz ilçesinde sadece sosyal tesis ve şubesinin bulunduğu anlaşılmakla, Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkili olduğu düşünülmekle Cumhuriyet Başsavcılığımızın yetkisizliğine; Meydana gelen yetki uyuşmazlığı hususunda yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının belirtilmesi açısından bir karar verilmek üzere 6217 sayılı kanunun 21. Maddesi ile 5271 sayılı CMK’nın 161. Maddesine eklenen 7 Fıkra uyarısında dosyanın en yakın Ağır Ceza Mahkemesi olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine, CMK’nın 12 ve devamı maddeleri uyarınca karar verildi” İfadelerine yer verildi.

“BU GİRİŞİMİ YAPTIKTAN SONRA 10 HAFTA, HAKKIMIZ OLAN 7 PENALTIYI ALDIK”

Develioğlu, futbol camiası ve kamuoyunda şaşkınlık yaratan açıklamasının ilgili bölümünde şunları söylemişti:

"Hatırlarsınız kupada Başakşehir karşısında saf dışı bırakıldığımız maçı. Bu maç bardağı taşıran son damla oldu. MHK bizi doğramaya başlayınca kulübümüzden bunları durdurucu nitelikte açıklama ve eylemler gelmezken biz inisiyatif alarak müsbet delillerle MHK başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yanlış anlamayın TFF'ye müracaat değil. Örgütlü Suçlar Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk.

Bu girişimden sonra takımımızın yanlış hakem kararlarıyla doğranma konusu kapandı. Yapılan hatalar insani hata boyutuna düştü. Yani ligin ilk on haftasında lehimize tek bir penaltı verilmedi. Çatır çatır doğranmaya başladık. Nereye gideceği belliydi. Hakkımız olan konular vardı. Dubois'nın ayağına basılma konusu vardı.

Sonra Erden Bey bir girişimde bulundu. Ama ondan sonraki 16 maç sonunda da bununla ilgili bir sakinlik oluşmadı. Ta ki ne zamana kadar. Gittim suç duyurusunda bulunduk. Bunun için telefon dinlemeleri, HTS kayıtları, şehir içi kamera hareketleri, banka hareketleri, akrabalarının banka hareketleriyle ilgili taleplerimiz oldu.

Tabii ki bir insanı gerçekten acaba bundan sonrası için bu tavrıma devam etmemem mi lazım veya suç işliyorsam delil bırakmamam mı lazım gibi ruh haline sevk eden bir girişim. Ligin ilk 10 haftasında lehimize bir tek penaltı verilmedi. Bu girişimi yaptıktan sonra 10 hafta, hakkımız olan 7 penaltıyı aldık. İlk 10 hafta sıfırız. Son 10 hafta, 7 oyuncumuz sarı kart sınırında Fenerbahçe maçına kadar sadece Boey sarı kartı ihlal etti. O da fazla önemi olmayan bir maçta. 6 oyuncumuzu biz Fenerbahçe maçına kadar tam kadro getirebildik.

Bunlar olmadı. Biz burada kayrıldık falan değil, bizim oyuncumuz dikkat ediyor ama daha önceki doğranma olayı kalktı. Biz hakkımızı, hukukumuzu koruyabildik. 10 hafta kırmızı kart görmedik. Bir tek Zaniolo, o da kırmızı kart olan bir kırmızı karttı. Biz sahada doğranmadık. İnsani hatalar oldu mu, oldu. Ama Başakşehir'de saf dışı bırakılmamız konusu kapanmış oldu. Kayırılmadan hakkımız olan maç yönetimlerini görmeye başladık. Yalansa ya da yanlışsa söyleyin. Şimdi bunların hepsini evet ben yaptım derim ama onu demiyorum. Bunlar Galatasaray'ın ortak aklı. Ben saikle bunları yaptım. Geçmişte edilen küfürler bana, taktirler bize gelsin."

NİSAN AYINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Develioğlu 7 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHK Başkanı Lale Orta hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Develioğlu şunları yazmıştı:

“Gördüğüm lüzum üzerine MHK Başkanı Lale Orta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Savcılık, Emniyet, istihbarat, MASAK gibi kurumlar gerekli soruşturmayı yapacaktır. Tahkikat sonunda ortaya çıkacak suçlu ve suçlular varsa cezalarını çekecektir. Adalete-devletimize güvenelim. Biz takipçisi olacağız. Haklıysak hakkımızı yedirtmeyiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem