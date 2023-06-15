Göztepe Festivali İzmir'i sarı kırmızıya boyadı

GERÇEK GÜNDEM/HABER MERKEZİ

1925'te kurulan Göztepe Spor Kulübü'nün 98. kuruluş yıldönümü kulüp yönetimi ve taraftarlarca gün boyu bir festival havasında coşkuyla kutlandı.

İzmir'in sarı kırmızıya boyandığı 14 Haziran'da Göztepe Spor Kulübü yöneticileri ve teknik ekipler ile amatör branş sporcuları sabah Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Gazi Heykeli'ne çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundular.

Gün boyu özellikle Güzelyalı ve Göztepe semtlerinde dükkan, mağaza ve evlerden Göztepe marşları yükseldi.

19.25'TE GÖZTEPE GÜRSEL AKSEL’DEN HAREKET

Akşamüzeri Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda güney tarafındaki taraftar meydanında toplanan motosikletli taraftarlar 19.25'te hareketle İnönü Caddesi’ni takiben Üçyol-İkiçeşmelik hattından Cumhuriyet Meydanı'ndan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı izleyerek Güzelyalı'daki Göztepe Üst Geçidi'nde 98. Yıl Turunu tamamladılar.

Akşamüzerinden itibaren Karataş ile Üçkuyular arasındaki sahil bandını dolduran taraftarların coşkusu saatler 22.00'yi gösterdiğinde doruğa ulaştı. Sahildeki zincir boyunca yakılan meşaleler ile bütün yalı adeta yanıp tutuştu. Güvenlik görevlilerinin yoğun emniyet önlemleri aldığı kutlamalarda Güzelyalı'daki üst geçide çökme tehlikesine karşı kontrollü geçişe izin verildi.

Saat 22.00'de Göztepe Gürsel Aksel’in çatısında da Göztepeli yöneticiler ve sporcular meşale yaktı.

Onbinlerce taraftarın forma ve tişörtleriyle, bayrak ve atkılarıyla aile boyu katıldığı Göztepe'nin festival havasındaki kuruluş yıldönümü kutlamaları olaysız sona erdi.

Kaynak: Gerçek Gündem