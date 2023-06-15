İzmir'de KESK'ten hükümete 'vaatleri yerine getirme' çağrısı

İzmir’de KESK’e bağlı sendika üyeleri, bugün Alsancak Garı önünde bir araya gelerek hükümete seçim öncesi söz verdiği vaatleri yerine getirme çağrısında bulundu. “Seçim öncesi verilen sözlerin takipçisi, insanca yaşamaya yetecek ücret güvenli gelecek mücadelesinin kararlı savunucusu olmaya devam edeceğiz” yazılı pankart açan memurlar, “Sermayeye değil emekçiye bütçe”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “AKP ile yoksullaştık”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganlarını attı.

Memurlar adına açıklamayı KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Necip Vardal okudu.

Vardal, şunları söyledi:

“ALTI MİLYONU AŞKIN KAMU EMEKÇİSİ VE EMEKLİSİ DE BİR AN ÖNCE BU VAATLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ BEKLİYOR”

“Seçim sürecinde farklı gündemlerle perdelenmek istense de geçim derdimiz sürüyor. Zamlar, hayat pahalılığı, eriyen ücretlerimiz, maaşlarımız, temel gündemimiz olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere seçim yarışını kazanan mevcut iktidar, seçim öncesinde bize çeşitli vaatlerde bulundu. Sözler verdiler. Başta maaş artışı, vaadi olmak üzere bu vaatler yıllarca yoksulluk ve sefalet ücretine mahkum edilen hakları budanan milyonlarda çalışma ve yaşam koşullarının düzenlenmesi noktasında bir beklenti yaratmıştır. Altı milyonu aşkın kamu emekçisi ve emeklisi de bir an önce bu vaatlerin hayata geçirilmesini bekliyor. Çünkü yıllar önce aldığımız ikramiyeler kaldırıldı, sosyal haklarımız tek tek budandı. Maaşlarımız her seferinde TÜİK enflasyonuna göre artırıldı. Çarşıda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyon ise iki ise TÜİK bunu bir hatta yarım puan olarak gösterdi. Yılın başında maaşlarımıza enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı toplamı olarak yapılan yüzde otuzluk artış çoktan eridi gitti.

“MAAŞLARA GERÇEK ANLAMDA BİR ZAM YAPILMASI DEMEK ALIM GÜCÜMÜZÜN ARTMASI DEMEKTİR. OYSA BİZİM NE ALIM GÜCÜMÜZ NE DE REFAHIMIZ ARTIYOR TAM TERSİNE GİTTİKÇE AZALIYOR”

Bugün en düşük maaşı alan kamu emekçileri açlık sınırında bir maaşla ortalama maaş alanlar açlık sınırının iki bin TL üzerinde bir maaşla, emekli kamu emekçileriyse açlık sınırının ortalama bin beş yüz TL altında bir rakamla ayın sonunu getirmeye çalışıyor. Böyle bir tablo içinde milyonların bir nebze de olsun nefes almak için seçim öncesi vaatlerin bir an öncesi yerine getirilmesini beklemek doğaldır. Öte yandan dünyanın neresinde olursa olsun maaşlara gerçek anlamda bir zam yapılması demek alım gücümüzün, alabildiğimiz malların artması demektir. Oysa bizim ne alım gücümüz ne de refahımız artıyor tam tersine gittikçe azalıyor. Maaşlarımız TÜİK rakamları ile sınırlanıyor. Sadece geçtiğimiz altı ayın artışında bu sahte rakamların üzerine çıkıldı. Ama o bile gerçek enflasyonun dokuz puan altında kaldı. Bunun adı kesinlikle maaş zammı değildir. Bunun adı sanal TÜİK rakamlarına göre yapılan maaş güncellenmesidir. Bu durum devam ettikçe refah payı diye gösterilen artışlar da seçim vaatleri de hızla eriyecektir. Yapılan artışlardan sadece bir iki ay sonrasında başa dönülecektir.”