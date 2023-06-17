Öğrencileriyle LGBT bayrağı önünde fotoğraf çektiren öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Silivri’de bulunan Kavaklı İlkokulu’nda karne günü öğrencilerle birlikte LGBT bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektiren sınıf öğretmeni hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

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Öğrencileriyle LGBT bayrağı önünde fotoğraf çektiren öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldı

Silivri’deki Kavaklı İlkokulu’nda 2-A sınıfında sınıf öğretmenliği yapan A.N. isimli öğretmen, öğrencilerin karne almasının ardından hatıra fotoğrafını sınıfa asılan LGBT bayrağı önünde çektirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIP SONRA DA SİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öğrencilerle birlikte karnelerini kaldırıp poz veren öğretmenin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı, tepkiler sonrası sildiği iddia edildi.

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BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz" diyerek A.N. isimli öğretmen hakkında yasal sürecin başlatıldığını bildirdi. (İHA)

Öğrencileriyle LGBT bayrağı önünde fotoğraf çektiren öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldı - Resim : 2

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