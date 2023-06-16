‘Alıkoyma’ ve ‘tehdit’ iddiasıyla yargılanan Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi. Kuytul’un yanı sıra Rıdvan Taş da tahliye olurken diğer tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kararı duyuran Kuytul’un avukatı Bilal İpek, yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Alparslan Hoca ve Rıdvan Taş tahliye edildi. Diğerleri tutukluluk devam.”

Alparslan hoca ve Rıdvan taş tahliye edildi. Diğerleri tutukluluk devam https://t.co/bUu9lKDRSK — Av Bilal İpek (@AvBilalipek) June 16, 2023

OHAL döneminde çıkarılan KHK ile 2018 yılında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul’un da aralarında olduğu 13 sanık, iş insanı Koray Sarısaçlı’yı kaçırıp alıkoyma ve bir doktoru tehdit etme suçlamalarıyla yargılanıyordu.