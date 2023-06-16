Avukat Belen Nesil Coşğun'un katil zanlısı tutuklandı

Ankara'da silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun'un katil zanlısı Muhammet B. tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim tarafından sorgulanan şüpheli Muhammet B. "kadını kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

COŞĞUN BUGÜN DEFNEDİLDİ

Ankara'da silahlı yaralanma sonucu hayatını kaybeden genç avukat Belen Nesil Coşğun'un cenaze töreni memleketi Aksaray'da yapıldı. Cenazeye baro başkanları ile birlikte Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da katıldı. Avukatlar tören sonrasında Aksaray Barosu’na geçti ve burada basın açıklaması yaptı. Avukatların açıklamalarında cinayet şüphesini güçlendiren birtakım deliller olduğu vurgulandı.

Açıklamalar şöyle:

DOĞAÇ: KADES UYGULAMASINA YAPILAN ÇAĞRI CİNAYET ŞÜPHESİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Aksaray Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Elif Seyra Doğaç:

"Meslektaşımızdan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) gelen çağrı üzerine güvenlik güçleri olay yerine intikal etmiş, sonrasında söz konusu adresten 112'yi telefonla arayan bir kişi arkadaşının silahla intihar ettiğini bildirmiştir. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, meslektaşımız Belen Nesil Coşğun'u asansör kapısı önünde yerde yatar halde bulmuş, meslektaşımız Coşğun'un göğüs bölgesinin sol altından silahla vurulduğu belirlenmiş ve meslektaşımız hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştır. Soruşturma süreci devam etmekte olup, olayın ardından Muhammet isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlı ifadesinde, olayın intihar olduğunu öne sürmüştür. Ancak meslektaşımız tarafından KADES uygulamasına yapılan çağrı cinayet şüphesini kuvvetlendirmekte olup soruşturma süreci yakından takip edilmektedir."

KÖROĞLU: O MESLEKTAŞIMA BİR BORCUM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu:

"Avukatlık ruhsatını 17 Ocak 2023'te benim elimden aldı. Hatıra bir fotoğrafımız var geride bana bıraktığı, ama ondan da öte hep bir son görevimizi yaptık klişelerinden ayrı olarak hayır bugün son görevimizi yapmadık. Daha onun için yapacağımız çok şey var. Bundan sonraki süreçte ailesi ile temasa geçerek meslektaşlarım şu an Ankara’da adliyede, ben başsavcılarla sürekli görüşerek sürecin meslektaşımızın hatırasına uygun ve gerçeğin ortaya çıkması için sonuna kadar mücadele edeceğimizi göstereceğimiz bir kararlılıkla sürdüğünü bilmek ve hissetmek istiyorum. Çünkü o meslektaşıma bir borcum olduğunu düşünüyorum ve o yüzden bugün Aksaray’da sizlere kalbimizden büyük bir emanet bıraktık. Lütfen siz de ona sahip çıkın."

SAĞKAN: DELİLLER CİNAYET ŞÜPHESİNİN AĞIRLIKLI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan:

"Dosyadaki bazı deliller konuya ilişkin olarak bir cinayet şüphesinin ağırlıklı olduğunu bizlere gösteriyor. Ancak net sonucun tabii ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve Ankara Baro’muz tarafından açıklanmasını beklemek durumundayız."

Kaynak: ANKA