4 ay sonra Meclis'ten geçti: Depreme karşı hızlı bina tarama protokolü kabul edildi

Şehir Plancısı (Phd), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İnşaat Mühendisleri Odası'nın katılımıyla deprem dayanıklı kent oluşturmak için hazırlanan hızlı bina tarama protokolünün Belediye Meclisi’nde 4 ay sonunda nihayet kabul edildiğini bildirdi.

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4 ay sonra Meclis'ten geçti: Depreme karşı hızlı bina tarama protokolü kabul edildi

Şehir Plancısı (Phd), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, hızlı bina tarama protokolünün Belediye Meclisi’nde kabul edildiğini bildirdi.

Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili İstanbullular, hızlı bina tarama ile ilgili beklediğimiz protokol 4 ay sonra Belediye Meclisi'mizce kabul edildi. TMMOB ile yaptığımız protokolle hızlı tarama çalışmalarımız artık daha fazla yetkin mühendis ile daha güçlü şekilde ilerleyecek. Bilginize sunarım” dedi.

Video paylaşan Gökce, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 4 aydır belediye meclisimizden bir protokol bekliyoruz. Nedir o protokol derseniz; biz bu protokolün ülkemizdeki nitelikli ve yetkin mühendis kadrolarla yapılması konusunda bir açmazımız var çünkü bu özellikli bir iş. Depremden hemen sonra İnşaat Mühendisleri Odası’yla bir protokol yapılması için belediye meclisimize talep ilettik.  Ne yazık ki ancak 4. ayın sonunda dün kabul edildi. Halbuki bunun ilk ay kabul edilmesi ve bizim çalışmalara hızlıca başlamamız gerekiyordu. Meclis çoğunluğunun tercihi 4 ay bekletmek oldu. Dün itibarıyla meclisten geçti, dolayısıyla artık elimizdeki başvuruları hızlı biçimde inceleyip buradan çıkardığımız sonuçları KİPTAŞ Genel Müdürlüğü’müzün yürüttüğü İstanbul yenileniyor anlamındaki çalışmalara veri sağlayacağız.”

Binaların A’dan E’ye kadar kodlanacağını kaydeden Gökce, D ve E statüsündeki binaların yıkılmaya müsait olduğunu kaydetti ve: “Güçlendirme yapılacaksa bu yapılacak, yıkılıp yenilenmesi gerekiyorsa da bunu yapacağız.”

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Deprem İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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