İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın ikinci ismi Mehmet Emin Marankoz tutuklandı

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ kızı H.K.G. için sahte kemik raporu hazırlanmasını sağlayan şüphelilerden Hiranur Vakfı'nın ikinci ismi olan Mehmet Emin Marankoz, tutuklandı.

Hiranur Vakfı'nın 2'nci ismi Mehmet Emin Marankoz tutuklandı. Marankoz, H.K.G.'ye cinsel istismarı örtmek için sahte kemik yaşı raporu almıştı.

Gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran gazeteci ve BirGün yazarı Timur Soykan, şu paylaşımı yaptı: “Hiranur Vakfının 2'nci ismi Mehmet Emin Marankoz tutuklandı. Marankoz, H.K.G.'ye cinsel istismarı örtmek için sahte kemik yaşı raporu almıştı.”

Hiranur Vakfının 2'nci ismi Mehmet Emin Marankoz tutuklandı. Marankoz, H.K.G.'ye cinsel istismarı örtmek için sahte kemik yaşı raporu almıştı. https://t.co/SDPuFgZsLP — Timur Soykan (@timursoykan) June 16, 2023

NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ kızı H.K.G. 14 yaşındayken hastaneye götürülmesiyle istismar ortaya çıkmıştı. Ancak Hiranur Vakfı’nın iki numarası Mehmet Emin Marankoz, sahte kemik yaşı raporuyla olayı örtbas ettirmişti. Marankoz ve HTS kayıtlarında onunla irtibatlı çıkan radyoloji teknisyenleri gözaltına alındı.