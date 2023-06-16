Gezi Direnişi’nde, Okmeydanı Gaziler Sokak’taki evinden ekmek almaya gittiği sırada polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulan ve yaklaşık dokuz ay yaşam mücadelesi verdikten sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan, vurulduğu yerde anıldı.

Okmeydanı’nda yapılan yürüyüşün ardından, Berkin’in vurulduğu yere fotoğrafı ve karanfiller bırakıldı.

"BİZE ADALETİN TOKMAĞI İŞLİYOR DA SİZE İŞLEMİYOR MU?"

Berkin Elvan anmasında söz alan baba Sami Elvan, eşiyle kendisine açılan davada "Erdoğan'a hakaret" suçlamasıyla yargılanmalarına "Bize adaletin tokmağı işliyor da size işlemiyor mu" diyerek tepki gösterdi. Yeni Adalet Bakanı'na seslendi.

DAVA SÜRECİ

18 Haziran 2021’de polis memuru Fatih Dalgalı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı; ‘kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna’ hükmedildi. Yurt dışına çıkışı yasaklanan Dalgalı hakkında tutuklama kararı verilmedi.

Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan hakkında, çocuklarının öldürülmesiyle ilgili açıklamalarında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu işledikleri iddiasıyla 30 Eylül 2021’de dava açıldı.

Davanın 21 Nisan 2022’de görülen duruşması, söz konusu basın açıklamasına ilişkin görüntülerin çözümünün yapılması için bilirkişiye verilmesine karar verilerek ertelendi.

4 Nisan’da ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Berkin Elvan’ı gaz bombası kapsülüyle başından vuran polis memuru Fatih Dalgalı’ya “olası kasıtla kasten öldürme” suçundan verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.