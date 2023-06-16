Kılıçdaroğlu seçim sonrası o şarkıyı dinliyor: Yine gönlüm karardı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun spotify hesabından 5 gün önce dinlediği şarkı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun sanatçı Barış Diri'ye ait "Yine Gönlüm Karardı" şarkısını dinlediği görüldü.
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışan ve 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde 2 puan farkla seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kimi kesimlerde eleştiri sürüyor.
Halkın bir kesimi seçim sonrası yalnız bırakıldığını düşünürken CHP içinde de "değişim" kazanı kaynıyor. 38'inci kurultay için takvimin başlatıldığı CHP'de Özgür Özel'in "adayım" çıkışı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" söylemi ise kulisleri iyice hareketlendirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise seçim sonrası yaptığı açıklamada "yola devam" mesajını vermiş "istifa" çağrılarına kulaklarını tıkamıştı. Son günlerde her söyleminin her hareketinin yakından takip edildiği CHP Genel Başkanı'nın müzik platformu Spotify'da dinlediği son şarkı dikkati çekti.
Kılıçdaroğlu'nun beş gün önce Barış Diri isimli sanatçının "Yine Gönlüm Karardı" isimli şarkısını dinlediği görüldü.
Şarkının sözleri ise şöyle:
"Yine gönlüm karardı
Oysa çok umutluydum
Yağmurlar dinecekti
Gökyüzü görecekti
Yine gönlüm karardı
Benim yolum yol değil
Bu dünya cennet değil
Kaderimde mi vardı
Beyhude miydi her şey
Yine gönlüm karardı
Yağmurlar altında hayat
İnadına yürüyeceğim
Yangınlar içinde bir aşk
İnadına tüteceğim
Bir kalp atışında ömür
Yine de seveceğim
Düşeceğim
Göreceğim
Of
Of
Yine gönlüm karardı
Oysa çok umutluydum
Yağmurlar dinecekti
Gökyüzü görecekti
Yine gönlüm karardı
Benim yolum yol değil
Bu dünya cennet değil
Kaderimde mi vardı
Beyhude miydi her şey
Yine gönlüm karardı
Yağmurlar altında hayat
İnadına yürüyeceğim
Yangınlar içinde bir aşk
İnadına tüteceğim
Bir kalp atışında ömür
Yine de seveceğim
Düşeceğim
Göreceğim
Of
Of