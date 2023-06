Kılıçdaroğlu seçim sonrası o şarkıyı dinliyor: Yine gönlüm karardı...

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışan ve 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde 2 puan farkla seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kimi kesimlerde eleştiri sürüyor.

Halkın bir kesimi seçim sonrası yalnız bırakıldığını düşünürken CHP içinde de "değişim" kazanı kaynıyor. 38'inci kurultay için takvimin başlatıldığı CHP'de Özgür Özel'in "adayım" çıkışı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" söylemi ise kulisleri iyice hareketlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise seçim sonrası yaptığı açıklamada "yola devam" mesajını vermiş "istifa" çağrılarına kulaklarını tıkamıştı. Son günlerde her söyleminin her hareketinin yakından takip edildiği CHP Genel Başkanı'nın müzik platformu Spotify'da dinlediği son şarkı dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu'nun beş gün önce Barış Diri isimli sanatçının "Yine Gönlüm Karardı" isimli şarkısını dinlediği görüldü.

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Yine gönlüm karardı

Oysa çok umutluydum

Yağmurlar dinecekti

Gökyüzü görecekti

Yine gönlüm karardı

Benim yolum yol değil

Bu dünya cennet değil

Kaderimde mi vardı

Beyhude miydi her şey

Yine gönlüm karardı

Yağmurlar altında hayat

İnadına yürüyeceğim

Yangınlar içinde bir aşk

İnadına tüteceğim

Bir kalp atışında ömür

Yine de seveceğim

Düşeceğim

Göreceğim

Of

Of

