İstanbul Valisi Davut Gül LGBTİ+ yürüyüşlerini yasakladı

İstanbul'da yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı.

'Yasak' açıklamasında bulunan Gül, 'aile' vurgusu yaparak "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiç bir faaliyete izin verilmemiştir.

İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsade edilmeyecektir…" dedi.

Editör notu: Vali Gül'ün yazım yanlışlarına müdahale edilmemiş, paylaşımı olduğu gibi habere eklenmiştir.