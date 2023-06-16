İmamoğlu için hazırlanan 3 sayfalık özel 'seçim raporu' ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay yapılan genel seçimlerin yankıları sürerken, büyükşehirlerde son durum da merak konusu oldu. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun birlikte çalıştığı düşünce kuruluşlarının hazırladığı raporu aktardı. Raporun "Büyükşehirlerde 2023-2019 Fark Analizi" başlıklı olduğunu belirten Pehlivan, Kılıçdaroğlu'nun en başarısız olduğu illerin sırasıyla Erzurum, Ordu, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş olduğunu söyledi. Pehlivan'ın aktardığına göre bu illerde Erdoğan makası kendi lehine 10 puanın üzerinde açmış veya daraltmış.

KILIÇDAROĞLU'NUN 2019'A GÖRE DAHA BAŞARISIZ OLDUĞU İLLER

Pehlivan'ın aktardığı rapora göre Samsun, Bursa, Kayseri, Adana, Trabzon, Ankara ve Malatya’da da Kılıçdaroğlu-Erdoğan arasındaki fark oranı 2019’a göre daha başarısız. Hazırlanan tabloda, bu illerde Kılıçdaroğlu’nun oyu yükselse bile Erdoğan’ın da diğer seçmenleri konsolide ederek 2019’a göre farkı kendi lehine artırdığı tespiti yapılıyor.

İMAMOĞLU'NUN MASASINA KOYULAN RAPORDA İSTANBUL SEÇİMLERİ

Pehlivan, İmamoğlu'nun masasına koyulan raporda iki kez yapılan İstanbul seçimleri için şu ifadelerin kullanıldığını aktardı:

“Tüm iller 31 Mart 2019 oranlarıyla kıyaslandığı için, İstanbul’u da 23 Haziran 2019 yerine bu oranlarla kıyaslamak gerek. 23 Haziran yerel seçimden çok, referandum hükmündeydi ve muhalefet lehine katılım tavan seviyedeydi. 2023 seçimleri ise kutuplaşmayla birlikte iktidar seçmeninin de sandığa gittiği bir seçim oldu. Bu nedenle 31 Mart kıyaslamak için daha adil.”

İmamoğlu için hazırlanan rapor şu cümleyle bitiyor: “İstanbul, 31 Mart sonuçlarıyla değerlendirildiğinde farkın oransal olarak 200 katına çıktığı görülüyor ve Balıkesir’le birlikte en başarılı şehir.”

Pehlivan sözlerinin devamında "Ekrem İmamoğlu için hazırlanan o özel rapor böyle. Özetle İmamoğlu cephesi, iddia edilenin aksine İstanbul’da oylarını artırdıklarını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

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