YSK Başkanı Yener açıkladı: Elektronik seçim sistemi geliyor

YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimlerden sonra elektronik seçim sistemine geçmek için çalışmalara başlanacağını söyledi.

YSK Başkanı Yener açıkladı: Elektronik seçim sistemi geliyor

Türkiye, elektronik seçim sistemine geçmeye hazırlanıyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu belirterek, bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını açıkladı.

Hürriyet'e yaptığı açıklamada “Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız. Seçmen sayımız daha az diye. Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek." diyen Yener, "Parlamentodaki siyasi parti temsilcilerimizle yasal düzenleme gereken konularda görüşme yapacağız. Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

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