'Başak Demirtaş'ın açıklaması birçok DEM Parti yöneticisi için sürpriz oldu'

T24 yazarı Murat Sabuncu, Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" şeklindeki demecini köşesine taşıdı.

Bunun yalnızca önümüzdeki seçimleri değil, süreci etkileyecek bir adaylık haberi olduğu görüşünü dile getiren Sabuncu, "Bir süredir kulislerde konuşulan bu iddiayı iki hafta önce Demirtaş'ın yakın çevresine sormuş, 'Doğru değil' yanıtını almıştım. Demek o sırada tartışma aşamasındaymış" dedi.

'SÜRPRİZ OLDU'

Gazeteci, devamında şunları kaydetti:

"(...) Peki DEM Parti'nin böyle bir talebin olduğundan ya da açıklama yapılacağından haberi var mıydı? Demirtaş ile kısa bir süre önce Edirne'de görüşen partideki önemli bir isim, 'Bana ve eminim partiden pek çok isme sürpriz oldu' dedi.

Yeni eş başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, partinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, eski eş başkan Pervin Buldan, pek çok yönetici ve avukat da cezaevinde son dönemde Selahattin Demirtaş ile sık sık görüştü. Ulaşabildiğim DEM Parti'den kaynaklar, 'İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmama kararını henüz vermedik, bu hafta MYK'da görüşülecek' demekle yetindi. (...)"