Merkez Bankası'ndan Bilal Erdoğan krizi: "Kovulan arkadaşını 2 gün sonra işe geri döndürdü"

TCMB Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü ve Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşı Dr. Yusuf Kenan Bağır’ın görevden alındığı ve iki gün sonra görevine döndüğü öne sürüldü.

Merkez Bankası'ndan Bilal Erdoğan krizi: "Kovulan arkadaşını 2 gün sonra işe geri döndürdü"

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesinin odağında olduğu iddialara bir yenisi eklendi.

PolitikYol'dan Altan Sancar'ın haberine göre Merkez Bankası kaynakları, banka içindeki tartışmaların büyüyeceğine işaret ediyor.

Bankanın Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü ve Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşı Dr. Yusuf Kenan Bağır’ın görevden alındığını ve iki gün sonra görevine döndüğü iddia edildi.

28 Mayıs seçimlerinin ardından Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilmesi sonrası, ABD’den gelen Hafize Gaye Erkan da Merkez Bankası’nın başına getirilmişti. İkilinin görevine başlamasının ardından ardı ardına gerçekleşen faiz artırımları ile yeni bir sürece girildiğinin işaretleri olarak yorumlanmıştı.

Erkan, Merkez Bankası başkanlığı sürecinde ekonomiye dair çalışmalarına ek olarak ailesi de gündeme gelmişti. Son olarak Erkan’ın babası Erol Erkan’ın bir çalışana tokat attığı, bankanın sosyal tesislerinin aileye tesis edildiği iddia edilmişti.

Tartışmalar devam ederken, aileden ardı ardına açıklamalar gelmiş ve hukuki sürecin başlatılacağına dikkat çekilmişti. Hatta Erkan’ın annesi bankanın bir çalışanı ile olan mesajlarını paylaşarak da tartışmalara dahil olmuştu.

TOKAT ATILAN PERSONEL ‘GARSON’ MU?

İddiaya göre, baba Erkan’ın tokat attığı öne sürülen banka çalışanı bir garson. Garson ile yemeğe dair yaşanan tartışma sonrası baba Erkan’ın tokadına karşılık itiraz eden garsonun bağlı bulunduğu birimin genel müdürü de görevden alındı ve tartışma büyüdü.

'BİLAL ERDOĞAN' İDDİASI

Öte yandan tokat iddiasının gündeme gelmesinden kısa süre önce ise Erkan, bankanın Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü Dr. Yusuf Kenan Bağır’ı iki gün süreyle görevden aldı.

Bağır’ın adı telefon rehberinden dahi silindi, ancak Bağır iki gün içinde görevine iade edildi.

Banka kaynaklarının iddiasına göre Bağır’ın göreve yeniden iade edilmesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın adı etkili oldu.

Çünkü Bağır, Bilal Erdoğan ile aynı dönemde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okudu ve Bilal Erdoğan ile arkadaşlığı bulunuyor. Bu görevden almanın da banka içinde iplerin gerilmesine yol açtığı iddiası konuşulmaya devam ediyor.

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