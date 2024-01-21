Bolu'dan yeniden aday olan Tanju Özcan'ın hedefi yine mülteciler: Geri Kabul Anlaşması'ndan çekilelim

Mültecilere ilişkin ırkçı söylemleriyle tanınan ve Bolu'ya yeniden aday olan Tanju Özcan, "Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum..." diyerek, kesin çözümün Geri Kabul Anlaşması'ndan Türkiye'nin çekilmesi olduğunu söyledi.

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Bolu'dan yeniden aday olan Tanju Özcan'ın hedefi yine mülteciler: Geri Kabul Anlaşması'ndan çekilelim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'ya yeniden aday oldu.

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı ile Aklın Yolu programına katılan Özcan, daha önce mültecilere yönelik uygulamalarla öne çıkmıştı. Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, yeni önerisini açıkladı.

Söylemlerimde değişiklik oldu diyen Tanju Özcan şunları söyledi:

"Artık Suriye'ye gidin demiyorum... Sayın Kılıçdaroğlu'na seçimden önce söyledim. Serv'den sonra imzalanan en vahim anlaşmada yani Geri Kabul Anlaşması'ndan çekilelim tek taraflı. Suriye'ye mi dönecekler Almanya'ya mı dönecekler, Yunanistan'a mı gidecekler gitsinler. Biz daha kaç yıl bakacağız? Bizim sanki çok düzgün bir ekonomimiz var. Emekliye zam veremiyoruz, sığınmacılara her konuda yardımcı oluyoruz. Yeter ama artık. Buna dur demek gerekiyor."

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