AKP'li Osmangazi Belediyesi, fotoğraf ve video ihalesini Osmangazi Belediyespor'a verdi

Osmangazi Belediyesi, fotoğraf ve video çekimi için 18 Ocak’ta gerçekleştirdiği ihalenin tebligatını ilgililere 19 Ocak’ta ulaştırdı. Yargıya taşınan ihaleyi ise Osmangazi Belediyespor aldı.

Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, Bursa’da AKP'li Osmangazi Belediyesi, 9 Ocak’ta Merinos Atatürk Kültür Merkezi’ndeki nikâh salonunun fotoğraf-video işini ihaleye açtı. 18 Ocak’ta yapılan ihaleyi Osmangazi Belediyespor toplamda 31 milyon 680 bin liralık teklif ile aldı.

18 Ocak’ta yapılan ihalenin tebligatı, ilgililere 19 Ocak’ta ulaştı. İhale "usulsüzlüğüne" DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk itiraz ederek, belediyenin şeffaf yönetilmediğini söyledi.

AKP'li Osmangazi Belediyesi’nin ihale yöntemi Bursa’da tartışma konusu oldu. Belediyeye ait nikah salonlarında fotoğraf-video işi için düzenlenen ihaleyi Osmangazi Belediyespor aldı. Ayda 2 milyon 200, toplamda 31 milyon 680 bin liralık teklifle girdiği ihaleyi kazanan Osmangazi Belediyespor’un parayı nereden bulacağı tartışmaların başka bir boyutu.

"MUHTEMELEN ÜÇÜNCÜ BİR TARAF SÖZ KONUSU"

DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Öztürk, “Osmangazi Belediyespor’un fotoğraf ve video çekim işiyle ne ilgisi olabilir” diyerek ihale yöntemini eleştirdi. Yapılan ihalenin şartnamesine eklenen 14. maddeyi şüpheli bulan Öztürk, şöyle konuştu:

“İlgili maddede, ihaleyi alan yüklenicinin üçüncü kişilere belediyeden izin alarak devir işlemi yapılabileceği söyleniyor. Burada muhtemelen üçüncü bir taraf söz konusu.”

9 Ocak’ta belediye tarafından hazırlanan tebligat, 17 Ocak’ta postaya verildi. 18 Ocak’ta yapılan ihalenin tebligatı ilgililere 19 Ocak’ta ulaştı. İhalenin usulsüz olduğunu ileri süren fotoğrafçılar, konuyu Bursa İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Tayfun Öztürk ise ihalenin daha önce davet usulüyle yapılmak istendiğini ancak yaptıkları protesto sonunda iptal edildiğini ifade etti. Öztürk, şunları kaydetti:

“Bu ihale daha önce de davet usulüyle yapılmak istenmişti. Biz belediye önünde basın açıklaması yaptık ve iptal edildi. Çünkü ihalenin yöntemi yanlış. İhaleye bütün fotoğrafçıların girmesi gerekiyordu. Fotoğrafçılar da tek rakam vereceklerdi. Vatandaşlar buraya seçme hakkıyla girsin istiyoruz biz. Nikâh dairelerinde fotoğraf ve video çekimiyle Osmangazi Belediyespor’un ne ilgisi olabilir? Bursa’da yılda 9 bin nikâh kıyılıyor. Nikâh dairesine gidenler genelde düşük bütçesi olan insanlar. Nikâhlananlardan yaklaşık 7-8 bin lira fotoğraf ücreti alınacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşların bütçesini zorlayacak bir kalem ortaya çıkıyor.”