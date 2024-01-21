Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt: Milletin derdi DEM değil, zam!

Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç için vefatının 8. yılında Nazimiye ilçesinde yarın düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Elazığ'a gelen CHP lideri Özgür Özel, havalimanında partililer tarafından karşılandı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, hayattayken Kamer Genç ile Mecliste hep yan yana olduklarını söyledi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoan'ın CHP'yi ve kendisini hedef alan açıklamalarına şu şekilde yanıt verdi:

"Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum: Bizim kavgamız yoksullukla, açlıkla, insanların düştüğü durumladır. Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz vardır. Buradan, Elazığ'dan sesleniyoruz: Milletin derdi DEM değil milletin derdi zam, zam, zam. Tutturmuş bir DEM, DEM, DEM.

CHP'nin, milletin görmediği hiçbir anlaşması, angajmanı, hiç kimseyle bir ilişkisi yok, herkes gözler önünde. DEM'i bırak da artık biraz zamma bak. 10 bin lira yaptığın emekli maaşı kimseye yetmiyor. Önce sen zammı ver emekliye, en az bir asgari ücret ver, ondan sonra gel bizimle uğraş. Millet aç, yoksul, en düşük emekli maaşını asgari ücret yapmadan karşıma gelme, seninle muhatap olmuyorum.

"31 MART'TA TARİH YAZACAĞIZ"

Elazığ'da 31 Mart için son derece çalışkan ve yakışıklı, Elazığ'a yakışır, partimizin önceki dönem il başkanı olan adayımıza sahip çıkmanızı bekliyorum. Milletvekilimiz Gürsel Erol, belediye başkan adayımız ve il başkanımızla hepinizden beklentim şu, nisan ayında Elazığ Belediyesine bir acı kahvenizi içmeye gelmek istiyorum. Belediyeyi kazanın, hep birlikte gelelim, Elazığ Belediyesini bir partinin belediyesi olmaktan çıkarıp Elazığ'ın belediyesi yapalım. O güne kadar hepinize başarılar diliyorum, tekrar geleceğim. Elazığ Belediyesini kazanacağız, tarih yazacağız."









