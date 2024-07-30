Bakan Yumaklı'dan 'Katliam' Teşekkürü

Meclis'te tüm tepkilere rağmen kabul edilen 'katliam yasası'na ilişkin konuşan Yumaklı, "Halkım ve Bakanlığım adına bu yasayı geçiren herkese teşekkür ediyorum" dedi. Yumaklı, açıklamalarında yasaya uymayan belediyelere para cezası ve hapis tehdidini de yineledi.

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Bakan Yumaklı'dan 'Katliam' Teşekkürü

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açacak olan yasa Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. ‘Katliam Yasası’ olarak anılan düzenlemeye ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Halkım ve Bakanlığım adına bu yasayı geçiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün gece kamuoyunun tüm tepkisine rağmen AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla kabul edildi.

Konuya ilişkin konuşan Yumaklı, "En büyük yaptırım halkın vicdanıdır. Hapis cezaları da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar var. Şu parti bu parti ayrımı da yok yerel yönetimlerde. Kim görevin yerine getirmezde yaptırıma tabi olur" diye konuştu.

CHP’li belediyeler başta olmak üzere, muhalefet belediyelerinin ‘ötanazi’yi uygulamayacağını açıklamasına ilişkin de konuşan Yumaklı, yeni yasaya göre kanuna uymayan belediyeler için hapis ve para cezası tehdidini tekrar hatırlattı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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