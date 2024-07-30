AKP'de Klasikleşmiş Poz: Bir Kez Daha Utancın Fotoğrafını Çektiler!

Sokak hayvanlarının 'katledilmesini' öngören yasa teklifi dün TBMM'de AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi. AKP'li vekiller, katliam oylaması sonrası sırıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi. AKP'lilerin benzer fotoğraf karesi Ensar Vakfı skandalında ve Yüce Divan oylamasında da verilmişti.

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AKP'de Klasikleşmiş Poz: Bir Kez Daha Utancın Fotoğrafını Çektiler!

Gerçek Gündem-Bir süredir gündemde olan ve halktan yoğun tepki alan sokak köpeklerinin ‘katledilmesini’ öngören yasa teklifi dün TBMM’deki oylamada kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda oylanan, Sokak köpeklerinin öldürülmesini öngören 17 maddelik ‘kanlı yasa’ AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmiş oldu. ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi’ 224 hayır oyuna karşı 275 oyla kabul edildi. Oylama sonrası AKP’li vekiller bir klasiği gerçekleştirerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Sokak köpeklerinin öldürülmesi teklifini kabul ettiren AKP’liler, sırıtarak çekildikleri fotoğrafın ardından tatlı yiyerek kutlama yaptı.

AKP'de Klasikleşmiş Poz: Bir Kez Daha Utancın Fotoğrafını Çektiler! - Resim : 1

ENSAR VAKFI SKANDALI

Ensar Vakfı’nda 45 çocuğa cinsel istismar skandalı sonrası dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, "Bir kere olması karalamak için gerekçe olamaz" demişti. HDP milletvekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel, Ramazanoğlu hakkında, 24 Mart 2016'da Meclis’e gensoru önergesi vermişti. 4 Nisan’da reddedilen gensoru önergesi sonrası AKP’li vekiller Ramazonoğlu’na koşmuş ve güldükleri fotoğraflar kameralara yansımıştı.

AKP'de Klasikleşmiş Poz: Bir Kez Daha Utancın Fotoğrafını Çektiler! - Resim : 2

KLASİKLEŞMİŞ POZ

AKP’li vekiller, Meclis Genel Kurulu’nda geçmişte de yapılan oylama sonrasında sırıtarak toplu hatıra fotoğrafı çektirmişti. Bunlardan birisi 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında ismi geçen eski bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Zafer Çağlayan’ın Yüce Divanı gidip gitmemesi için yapılan oylamaydı. Eski bakanların Yüce Divan’a gönderilmesi oylaması sonucunda, 4 ismin divana gitmemesi kararlaştırılırken AKP’liler gülerek toplu bir poz vermişti.

AKP'de Klasikleşmiş Poz: Bir Kez Daha Utancın Fotoğrafını Çektiler! - Resim : 3

Ellerini Ölüm İçin Kaldırdılar! 'Kanlı Yasa' AKP ve MHP'nin Oylarıyla Meclis'ten GeçtiEllerini Ölüm İçin Kaldırdılar! 'Kanlı Yasa' AKP ve MHP'nin Oylarıyla Meclis'ten GeçtiSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

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