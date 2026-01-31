Bakan Kurum’dan Özel'e 'Deprem' Yanıtı: 'Biz Laf Değil, Eser Üretiyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özel’in deprem konutlarına yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi. Kurum, 11 ilde teslim edilen 455 bin konut için "Hayalinin bile yetişemeyeceği bir proje" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samsun’da düzenlenen 'Ev Sahibi Türkiye' 500 Bin Sosyal Konut Kura Çekimi Töreni’nde konuştu. Kurum, törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesindeki konutlara ilişkin eleştirilerine sert ifadelerle yanıt verdi. Deprem bölgesinde bugüne kadar 455 bin 357 konutun teslim edildiğini belirten Kurum, bu sürecin 'hayallerin ötesinde bir proje' olduğunu söyledi.

Kurum, "Biz laf üretmiyoruz, eser üretiyoruz. Soru soruyoruz yanlış anlıyorlar, cevap veriyoruz işlerine gelmiyor. Sadece çarpıtıyorlar" dedi. Konuşmasının sonunda Özel’e doğrudan seslenen Kurum, "Kentsel dönüşüme karşı çıkan, bunu rantsal dönüşüm diyerek engellemeye çalışan siz değil misiniz?" diye sordu. Kurum, "Bu konulara girme. Bu saha senin sahan değil" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

'BİTMEYECEK SANIYORLARDI'

Muhalefetin deprem konutlarının tamamlanamayacağını düşündüğünü belirten Kurum, "11 ildeki konutlar bitmeyecek sanıyorlardı. Vatandaşlarımıza anahtarları teslim edince paniklediler" ifadelerini kullandı. Samsun’daki yatırımlara da değinen Kurum, kentte TOKİ eliyle yaklaşık 66 milyar liralık yatırım yapıldığını, 15 binden fazla konutun tamamlandığını aktardı. Yeni sosyal konut projesi kapsamında Samsun genelinde 6 bin 397 konutun inşa edileceğini belirten Kurum, konutların tüm ilçelere dengeli şekilde dağıtılacağını söyledi.

