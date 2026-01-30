CHP’den En Düşük Emekli Aylığı İçin AYM Hamlesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Söz konusu düzenleme ile en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarıldığını anımsatan Günaydın, kanun teklifine yasama sürecinin tüm aşamalarında karşı çıktıklarını söyledi. Günaydın, CHP’li milletvekillerinin, düzenlemenin yasalaşmaması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul sürecinde itirazlarını sürdürdüklerini belirtti.

BAŞVURU YAPILDI

Tüm itirazlara rağmen düzenlemenin yasalaştığını ifade eden Günaydın, kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun bu sabah itibarıyla Anayasa Mahkemesine teslim edildiğini kaydetti. Günaydın, başvurunun AYM tarafından öncelikli olarak ele alınmasını talep ettiklerini dile getirdi.

