CHP’den En Düşük Emekli Aylığı İçin AYM Hamlesi

CHP, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren yasal düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

CHP’den En Düşük Emekli Aylığı İçin AYM Hamlesi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Söz konusu düzenleme ile en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarıldığını anımsatan Günaydın, kanun teklifine yasama sürecinin tüm aşamalarında karşı çıktıklarını söyledi. Günaydın, CHP’li milletvekillerinin, düzenlemenin yasalaşmaması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul sürecinde itirazlarını sürdürdüklerini belirtti.

BAŞVURU YAPILDI

Tüm itirazlara rağmen düzenlemenin yasalaştığını ifade eden Günaydın, kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun bu sabah itibarıyla Anayasa Mahkemesine teslim edildiğini kaydetti. Günaydın, başvurunun AYM tarafından öncelikli olarak ele alınmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Zam Yürürlükte... En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin Lira OlduZam Yürürlükte... En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin Lira OlduEkonomi

Emeklinin Bayram İkramiyesi Meclis’te... İşte Beklenen TutarEmeklinin Bayram İkramiyesi Meclis’te... İşte Beklenen TutarEkonomi

18 Milyon Emekli Bu Kararı Bekliyor: Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?18 Milyon Emekli Bu Kararı Bekliyor: Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?Ekonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Emekli
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında 2 Tahliye Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında 2 Tahliye
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Ekonomi, Madencilik, Eğitim... Türkiye ile Özbekistan Arasında Kritik Anlaşmalar Ekonomi, Madencilik, Eğitim... Özbekistan'la Kritik Anlaşmalar
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Rapçiler ve YouTuberlara Gözaltı
Milyonların Beklediği Haber Geldi: Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi
Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu
İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama