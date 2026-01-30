Özel'den Çerçioğlu’na Sert Yanıt... 'Kendine Güveniyorsa...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a yaptığı ziyaret sırasında, AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kendisi hakkında yaptığı suç duyurusuna sert sözlerle yanıt verdi. Ortak basın toplantısında konuşan Özel, Çerçioğlu’nun suç duyurusunu hatırlatarak, "Bin pişman oldu, insan içine çıkamayacak halde. Dokunulmazlık var diye suç duyurusunda bulunuyor. Kendisine güveniyorsa tazminat davası açsın" dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYON

Özel, Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına da değinerek, CHP’li belediyelere yönelik yargı süreçlerinde siyasi saiklerle hareket edildiğini savundu. AK Parti’ye geçen belediye başkanları hakkında işlem yapılmadığını belirten Özel, "İftiraya direnenler namusuyla Silivri’de yatıyor. AK Parti’ye teslim olanlar ise korunuyor" ifadelerini kullandı. CHP lideri, Türkiye’de adalet duygusunun ciddi biçimde zedelendiğini belirterek, emekli maaşları ve geçim sıkıntısının da görüşmenin ana gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi.

Kaynak: ANKA