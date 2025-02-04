Bakan Kurum, 'Ege Mesaj Veriyor' Dedi, Acil Hazırlık Çağrısı Yaptı

Yunanistan'ın Santorini adasında yoğunlaşan depremler dünyada endişe ile takip edilirken, Bakan Kurum'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kurum 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'nda yaptığı açıklamada, "Bunun için kendiliğinden yıkılan binaların, hem de durdurulamayan sarsıntıların verdiği mesaj. Bu mesaj açıktı, depreme hazırlık mücadelemizin ne kadar acil olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir" dedi.

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Bakan Kurum, 'Ege Mesaj Veriyor' Dedi, Acil Hazırlık Çağrısı Yaptı

Ege Denizi’nde 3 gündür peş peşe depremler meydana gelirken, bölgede alarma geçildi. Yunanistan'ın Santorini adasında devam eden depremler için açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin de depreme acil olarak hazırlanması gerektiğine işaret etti.

Dünyanın gözünün kulağının çevrildiği adada meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, "Depreme hazırlık mücadelemizin ne kadar acil olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir” dedi.

Bakan Kurum, 'Ege Mesaj Veriyor' Dedi, Acil Hazırlık Çağrısı Yaptı - Resim : 1

‘MESAJ AÇIK’

Kurum, "Ege'deki durdurulamayan sarsıntıları hep beraber izliyoruz. Bu depremler Santorini adasındaki volkanın olduğu bölgede yoğunlaşıyor. Benzer bir hareketlilik yeniden başladı ve sarsıntılara neden oluyor. Bunun için kendiliğinden yıkılan binaların, hem de durdurulamayan sarsıntıların verdiği mesaj. Bu mesaj açıktı, depreme hazırlık mücadelemizin ne kadar acil olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. Depremin milli güvenlik meselesi olduğunu bir kez daha gösterdi.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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