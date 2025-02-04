Ege’de Deprem Alarmı! Talimatlar Verildi, Büyük Kaçış Planı Devrede

Ege Denizi'nde son günlerde yoğun bir deprem hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta içinde büyüklükleri 1,3 ile 4,8 arasında değişen 400’den fazla sarsıntı kaydedildi. Bu depremler zaman zaman Türkiye'de de hissedildi.

Süregelen sarsıntılar nedeniyle Yunanistan’da alarm seviyesi yükseltildi. Santorini’de açık hava stadyumuna çadırlar kuruldu, polis ve itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. Ayrıca, özel afet müdahale ekipleri ve eğitimli arama köpekleri de olası acil durumlara karşı hazır bekletiliyor.

YETKİLİLERDEN ART ARDA UYARI

Yetkililer, ada halkına büyük açık hava etkinliklerinden kaçınmalarını ve özellikle kruvaziyer gemilerine hizmet veren Fira Limanı ile birlikte dört küçük limandan uzak durmalarını tavsiye etti. Başbakan Kiryakos Miçotakis, yaşanan sarsıntılar sonrası halka sakin kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

HAVUZLAR BOŞALTILDI

Deprem riskine karşı alınan önlemlerden biri de otel ve ev sahiplerine yönelik "havuzları boşaltın" talimatı oldu. Yetkililer, büyük miktarda suyun güçlü bir sarsıntı sırasında binaların dengesini bozabileceğine dikkat çekti.

Bu süreçte feribot şirketleri, adadan ayrılan yabancı işçilerin sayısında artış olduğunu bildirdi. İngiltere hükümeti ise seyahat uyarılarında, Yunan Sivil Savunma Bakanlığı’nın depremlerle ilgili yayımladığı kılavuza atıfta bulundu. Yunan basını da bölgedeki depremleri ve uzman görüşlerini yakından takip ederek kamuoyuna aktarmaya devam ediyor.

'1956 DEPREMİ' VURGUSU

Kathimerini gazetesine konuşan Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vassilis Karastathis, 1-2 Şubat’ta hem sıklık hem de büyüklük açısından çok sayıda deprem kaydedildiğini ve bunların birçoğunun 4 büyüklüğünü aştığını belirtti. Karastathis “Hedeflediğimiz şey sismik aktivitede kademeli bir azalmadır, ancak şu anda bunun tam tersi gerçekleşiyor” dedi. Karastathis, bu sarsıntıları 1956 depremiyle karşılaştırmanın ise riskli olduğuna dikkat çekti. 9 Temmuz 1956’da meydana gelen Amorgos merkezli deprem 7,8 büyüklüğündeydi. 54 kişi bu depremde yaşamını yitirmişti, binaların yüzde 35'i yıkılmıştı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK TEDİRGİNLİK YAŞIYOR

Deprem Planlama ve Koruma Örgütü’ne göre meydana gelebilecek en büyük depremin 5.5 Richter'i aşması beklenmiyor. Ayrıca tsunami riskinin düşük olduğu vurgulandı ancak vatandaşların denize yakın bölgelerden kaçınmaları tavsiye edildi. Örgütü Santorini'de okulların kapatılmasını ve kapalı alanlarda kitlesel toplantıların önlenmesini önerdi ve bugün okulların kapalı kalacağı açıklandı. Öte yandan, vatandaşların daha şiddetli sarsıntıların yaşanması durumunda güvenlikleri açısından Ammoudi limanları ve Fira Eski Limanı'na giriş ve çıkışlardan kaçınmaları tavsiye edildi. Özellikle Santorini, Amorgos ve Ios adalarında, doktor ve kurtarıcıların yanı sıra ambulanslardan oluşan Özel Afet Tıbbı Dairesi ekibi takviye edildi.

'ABARTILI HABERLERE İNANMAYIN'

Naftempoiriki gazetesinde yer alan habere göre Santorini Belediye Başkanı Anastasios Zorzos, adanın yerel televizyon kanalı Volcano TV'ye yaptığı konuşmada, "Bu depremler Richter ölçeğine göre 4,5'e kadar ulaşıyor, bilim insanlarıyla sürekli iletişim halindeyiz ve çok büyük bir deprem öngörmüyorlar. Çünkü fayın yüklenmesi uzun yıllar alıyor” dedi. Ada halkına ve sakinlerine, “abartılı başlıklar taşıyan yayınlara” aldanmamaları, sadece bilim insanlarının geçerli güncellemelerini dikkate almaları çağrısında bulundu.

'BOŞ BİNALARDAN UZAK DURUN'

Kurtarma ekipleri Santorini'ye ulaşırken, bölgede çadırlar da kurulmaya başlandı. Bu çadırlar, operasyon ekiplerinin konaklama ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazır hale getirildi. Yetkililer, halkı yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere güvenmeye ve yanlış haberlerin yayılmasını önlemeye çağırdı. Ayrıca, vatandaşlardan kapalı alanlarda kalabalık oluşturmamaları ve terk edilmiş binalardan uzak durmaları istendi.

Selanik Aristoteles Üniversitesi Jeofizik Profesörü Kostas Papazachos, ERT’ye verdiği demeçte, bölgede önemli fay hatlarının bulunduğunu ve güçlü bir depremin ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthimis Lekkas ise meydana gelen sismik hareketliliğin volkanik bölgeyle bağlantılı olmadığını ifade etti.

ÇARPICI YANARDAĞ AÇIKLAMASI

Volkanoloji doktoru Stavros Meletlidis ise, Naftemporiki TV'ye yaptığı konuşmada, "Şu anda gördüğümüz şey, Anydros havzasında yoğunlaşan bazı depremler ve bunlar yanardağdan oldukça uzaktalar" dedi.

Meletlidis, şu ifadelere yer verdi: "Volkanlardan bahsettiğimizde depremlerin çoğunlukla yatay hareket ettiğini, merkez üslerinin 10 ile 20 kilometre hareket edebildiğini bilmeliyiz. Bunlar içinde yaşadığımız uzay ve zamanla hiçbir ilgisi olmayan, yüz binlerce yıl önce başlamış jeolojik olaylardır. Bizim için saniyelerle ölçülen bir depremden bahsetmek kolay olsa da bunlar zaman içinde çok daha uzun süren olaylardır."

Şu anda hiç kimsenin bunun bir etkisi olup olmayacağını kesin olarak söyleyemeyeceğini belirten Meletlidis, "Orada bir fay var ama bunun diğer fayları harekete geçirip geçirmeyeceğini veya bu depremlerin Santorini adasına doğru geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz"

Kaynak: Haber Merkezi