Antalya'da Trafik Kazasında 1 Kişi Ağır Yaralandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Gökhan T, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da Trafik Kazasında 1 Kişi Ağır Yaralandı

Kaza, saat 17.00 civarında Pınarlı Kavşağı'nda gerçekleşti. Gökhan T'nin (35) kullandığı 07 VAR 28 plakalı araç, seyir halindeki Süleyman Ş'nin yönetimindeki 07 AVY 948 plakalı araçla çarpıştı Çarpmanın ardından, Gökhan T'nin aracı üst geçidin duvarına çarparak durdu.

Kazanın ardından araçta sıkışan Gökhan T. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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