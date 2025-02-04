'Cihantimur' Adı Yine Kötülükle Anılıyor! Katilin Babası da Bir Hayatı Kararttı

Geçen yıl İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, Türkiye'den kaçtıktan sonra ABD'de yakalanarak tutuklandı. Aylarca gündemden düşmeyen skandalda, zanlının babası olan ünlü estetik cerrah Bülent Cihantimur da sık sık gündeme geldi. Bülent Cihantimur ile ilgili ortaya atılan bir iddia ise dehşete düşürdü.

'SİLİKONU DERİ ALTINA DEĞİL KAS ALTINA KOYDU'

Sabah'ın haberine göre; 2022 yılında olduğu iddia edilen olayda, estetik operasyon için Bülent Cihantimur'a başvuran Z.T. isimli kadın, geçirdiği ameliyat sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Omzuna pil takılan kadın, yaşananları şöyle anlattı:

"Bülent Cihantimur bana 2022 yılında kalça protezi ameliyatı yaptı ve ameliyattan 2 bacağım felç bir şekilde uyandım. Deri altına konması gereken silikon, kas altına konulduğu için doktor hatasından dolayı ağır siyatik sinir hasarı gelişti ve bu hasara bağlı ağır siyatik sinir hasarı meydana geldi. Ağır siyatik sinire hasarına bağlı ölümcül ağrılardan dolayı omurgama ömür boyu pil takılmasına karar verildi ve bu pil servet değerinde.

'DOKTOR HATASI OLDUĞU HEYET RAPORLARINDA VAR'

Şu anki değeri yaklaşık 1.5 milyon TL, her 6 yılda bir ömür boyu bu ameliyatın yenilenmesi gerekiyor. Yıllarca fizik tedavi gördüm, engelli bir birey olarak hayatıma devam etmek zorundayım ve omurgamda pil ile yaşamak zorundayım. Hayatım boyunca hamile kalmam, araba kullanmam, spor yapmam ve buna benzer bir çok şey yapmam yasak. Bülent Cihantimur beni hastaneden attı ve durumumun doktor hatası olduğu tüm heyet raporlarında mevcut. Omurgama pil takıldıktan sonra fizik tedavi görmediğim için felçli bacağım kırıldı ve intihara kalkıştım"

TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Kadın, Cihantimur'dan şikayetçi oldu, taraflar arasında uzlaşı sağlanamayınca ise arabulucunun atanmasına karar verildi. Ancak arabulucu da çözüm olmadı. Taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için Cihantimur hakkında maddi manevi tazminat davası açılması bekleniyor.

Kaynak: Sabah