'Cihantimur' Adı Yine Kötülükle Anılıyor! Katilin Babası da Bir Hayatı Kararttı

Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur'un babası estetik cerrah Bülent Cihantimur hakkında korkunç bir iddia ortaya atıldı. Cihantimur'un gerçekleştirdiği operasyon sonucu felç kalıp tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu söyleyen kadın, dava açacağı Cihantimur'un olayda hatalı olduğunun tüm heyet raporlarında yer aldığını belirtti.

Son Güncelleme:
'Cihantimur' Adı Yine Kötülükle Anılıyor! Katilin Babası da Bir Hayatı Kararttı

Geçen yıl İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, Türkiye'den kaçtıktan sonra ABD'de yakalanarak tutuklandı. Aylarca gündemden düşmeyen skandalda, zanlının babası olan ünlü estetik cerrah Bülent Cihantimur da sık sık gündeme geldi. Bülent Cihantimur ile ilgili ortaya atılan bir iddia ise dehşete düşürdü.

'Cihantimur' Adı Yine Kötülükle Anılıyor! Katilin Babası da Bir Hayatı Kararttı - Resim : 1

'SİLİKONU DERİ ALTINA DEĞİL KAS ALTINA KOYDU'

Sabah'ın haberine göre; 2022 yılında olduğu iddia edilen olayda, estetik operasyon için Bülent Cihantimur'a başvuran Z.T. isimli kadın, geçirdiği ameliyat sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Omzuna pil takılan kadın, yaşananları şöyle anlattı:

"Bülent Cihantimur bana 2022 yılında kalça protezi ameliyatı yaptı ve ameliyattan 2 bacağım felç bir şekilde uyandım. Deri altına konması gereken silikon, kas altına konulduğu için doktor hatasından dolayı ağır siyatik sinir hasarı gelişti ve bu hasara bağlı ağır siyatik sinir hasarı meydana geldi. Ağır siyatik sinire hasarına bağlı ölümcül ağrılardan dolayı omurgama ömür boyu pil takılmasına karar verildi ve bu pil servet değerinde.

'Cihantimur' Adı Yine Kötülükle Anılıyor! Katilin Babası da Bir Hayatı Kararttı - Resim : 2

'DOKTOR HATASI OLDUĞU HEYET RAPORLARINDA VAR'

Şu anki değeri yaklaşık 1.5 milyon TL, her 6 yılda bir ömür boyu bu ameliyatın yenilenmesi gerekiyor. Yıllarca fizik tedavi gördüm, engelli bir birey olarak hayatıma devam etmek zorundayım ve omurgamda pil ile yaşamak zorundayım. Hayatım boyunca hamile kalmam, araba kullanmam, spor yapmam ve buna benzer bir çok şey yapmam yasak. Bülent Cihantimur beni hastaneden attı ve durumumun doktor hatası olduğu tüm heyet raporlarında mevcut. Omurgama pil takıldıktan sonra fizik tedavi görmediğim için felçli bacağım kırıldı ve intihara kalkıştım"

TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Kadın, Cihantimur'dan şikayetçi oldu, taraflar arasında uzlaşı sağlanamayınca ise arabulucunun atanmasına karar verildi. Ancak arabulucu da çözüm olmadı. Taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için Cihantimur hakkında maddi manevi tazminat davası açılması bekleniyor.

Eylem Tok Oğlunu Amerika'ya Kaçırmıştı... Aci Ailesi Konuştu: 'Artık Türkiye'ye Gelmelerini İstemiyoruz, Orada Yatsınlar'Eylem Tok Oğlunu Amerika'ya Kaçırmıştı... Aci Ailesi Konuştu: 'Artık Türkiye'ye Gelmelerini İstemiyoruz, Orada Yatsınlar'Gündem
Türkiye'ye İadesi Bekleniyordu... Timur Cihantimur Hakkında Flaş Karar!Türkiye'ye İadesi Bekleniyordu... Timur Cihantimur Hakkında Flaş Karar!Güncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Eylem Tok Timur Cihantimur
Son Güncelleme:
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
Bakanlık Harekete Geçti: Çocuk Giysisinde Yaralanma Tehlikesi Bakanlık Harekete Geçti: Çocuk Giysisinde Yaralanma Tehlikesi
Belediye Otobüsünde Korkunç Olay: Bayılan Çocuk Kapı Açılınca Aşağı Düştü Belediye Otobüsünde Korkunç Olay: Bayılan Çocuk Kapı Açılınca Aşağı Düştü
ÇOK OKUNANLAR
Merve Özbey'in Tutuklanan Eşi Kenan Koçak'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yunanistan Tatili' Detayı Merve Özbey'in Tutuklanan Eşinin İfadesi Ortaya Çıktı
Hem Bahçede Hem Saksıda Yetişiyor: Kanseri Bitiriyor, Kalp Krizini Önlüyor Hem Bahçede Hem Saksıda Yetişiyor: Kanseri Bitiriyor, Kalp Krizini Önlüyor
MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken Atama MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken Atama
24 Saat İçinde Hasat Edilmesi Gerekiyor: Kilosu 200 TL'ye Satılıyor! Sadece Bu 2 İlde Yetişiyor 24 Saat İçinde Hasat Edilmesi Gerekiyor: Kilosu 200 TL'ye Satılıyor! Sadece Bu 2 İlde Yetişiyor
Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de: En Düşük Emekli Maaşı 14 Bin 469 Lira Oldu Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de