Bakanlık Harekete Geçti: Çocuk Giysisinde Yaralanma Tehlikesi

Türkiye’de vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ürünler bir bir tespit edilirken, Ticaret Bakanlığı, piyasadan toplatılmasına karar verilen yeni bir ürünü duyurdu.

Bakanlıktan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) yapılan bildirimde La Mabelle isimli firmanın ürettiği ‘pul payetli kız çocuk elbisesi’nin yaralama riski taşıdığı belirtildi. Bakanlığın bildiriminde güvensizlik nedeni “Ürünün boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunmaktadır” ifadeleriyle açıklandı.

31 Aralık 2024’te alınan önlemde, ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi