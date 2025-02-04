Bakanlık Harekete Geçti: Çocuk Giysisinde Yaralanma Tehlikesi

Ticaret Bakanlığı'nın GÜBİS'te yaptığı bildirime göre, bir çocuk kıyafetinde yaralama riski tespit edildi. Ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Bakanlık Harekete Geçti: Çocuk Giysisinde Yaralanma Tehlikesi

Türkiye’de vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ürünler bir bir tespit edilirken, Ticaret Bakanlığı, piyasadan toplatılmasına karar verilen yeni bir ürünü duyurdu.

Bakanlıktan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) yapılan bildirimde La Mabelle isimli firmanın ürettiği ‘pul payetli kız çocuk elbisesi’nin yaralama riski taşıdığı belirtildi. Bakanlığın bildiriminde güvensizlik nedeni “Ürünün boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunmaktadır” ifadeleriyle açıklandı.

Bakanlık Harekete Geçti: Çocuk Giysisinde Yaralanma Tehlikesi - Resim : 1

31 Aralık 2024’te alınan önlemde, ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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