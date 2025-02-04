Çocuk Oyuncağında Büyük Risk! Bakanlık Hepsini Toplatıyor

Ticaret Bakanlığı, Metaş marka ok atan tabancaların piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı aldı. Mevcut oyuncağın yanık ve yaralanmalara neden olduğu belirtildi.

Eda Narin Eda Narin
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Çocuk Oyuncağında Büyük Risk! Bakanlık Hepsini Toplatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ifşaları devam ederken Ticaret Bakanlığı da 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde inceledikleri ve insan sağlığına zararlı ürünleri duyuruyor. Ticaret Bakanlığı'nın en son duyurduğu ürün ise ok atan tabanca oldu.

Metaş Oyuncak İnşaat Otomotiv Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin ürettiği tabancanın piyasaya arzı yasaklandı ve oyuncak hakkında toplatma kararı verildi. Bakanlık, oyuncağın yanık ve yaralanmalara neden olabileceğini belirtti.

İşte o oyuncak:

Çocuk Oyuncağında Büyük Risk! Bakanlık Hepsini Toplatıyor - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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